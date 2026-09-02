La reacción categórica de Lali Espósito tras filtrarse datos de su casamiento con Pedro Rosemblat

En las últimas horas trascendieron detalles sobre la fecha de la boda, la cantidad de invitados y el menú de la fiesta. Qué publicó la cantante frente a esas versiones.
Desde que trascendió que Lali Espósito está en Brasil junto a sus amigas festejando su despedida de soltera, se dieron a conocer distintos detalles sobre el día en que la cantante se casará con el columnista y streamer Pedro Rosemblat.
En la última transmisión de LAM, el panelista Pepe Ochoa contó detalles sobre la fiesta íntima que, al parecer, tendría lugar el próximo viernes 30 de octubre. "Me hablaron de entre 150 y 200 personas. Muy chiquita para lo que es Lali, va a ser a todo trapo", aseguró.
Según sus datos, la celebración sería con un catering "a lo argento": "Ya contrataron al catering. La semana pasada fueron a una reunión y ya cerraron todo. No va a haber nada elaborado a nivel plato, sino que quieren cosas simples y bien argentas". El plato principal, dijo, sería "milanesas con puré", mientras que la entrada constaría de "una picada y asado".
"El lugar todavía no me lo quieren revelar, pero se casan ahora. Van a hacer una ceremonia en el lugar", informó el periodista.
La artista se limitó a publicar la palabra "fake" -que se traduce como falso- durante las últimas horas, acompañada por un emoji de un pulgar arriba y un beso.
Si bien no es seguro que sea una respuesta directa a la información de Pepe Ochoa, el tuit de Lali Espósito llegó al mismo tiempo que su nombre ocupó los titulares y luego de que los detalles estallaran en las distintas redes sociales.
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