La reacción categórica de Lali Espósito tras filtrarse datos de su casamiento con Pedro Rosemblat

La reacción de Lali Espósito en las redes sociales

La artista se limitó a publicar la palabra "fake" -que se traduce como falso- durante las últimas horas, acompañada por un emoji de un pulgar arriba y un beso.

Si bien no es seguro que sea una respuesta directa a la información de Pepe Ochoa, el tuit de Lali Espósito llegó al mismo tiempo que su nombre ocupó los titulares y luego de que los detalles estallaran en las distintas redes sociales.