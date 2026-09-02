Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara, reveló por qué no se "bancaba" a L-Gante como su yerno

NORA ELIGIÓ ENTRE EL EX Y EL ACTUAL DE WANDA

"Y yo a Martín no se lo traje a la vida de Wanda. Pero, la verdad, es que me cae muy bien. Es un chico deportista, es compañero, divertido... La verdad, qué se yo. El resto... Y a ella la veo bien, fantástico", contó Nora, al hacer el comparativo de por qué prefiere a Migueles en lugar de Valenzuela, en la vida amorosa de su hija.

"¿Vos la ves preocupada a Wanda por la causa judicial de Miguels?, ¿A Martín lo vs preocupado? No la subestimen a Wanda. La gente la subestima, la prensa", cerró, Colosimo, en su desembarco en la pantalla chica.