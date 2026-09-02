Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara, reveló por qué no se "bancaba" a L-Gante como su yerno

La mamá de la conductora de Masterchef Celebrity blanqueó la razón por la que no quiere que Elían Valenzuela sea parte de su familia.
Nora Colosimo, más y mejor conocida como la mamá de Wanda Nara, desembarcó en el streaming y ahora, también, en la tevé. Se sumó como panelista de un ciclo de espectáculos y empezó a decir todas sus verdades. Entre ellas, contó públicamente por qué no quería que siguiera adelante la relación amorosa entre su hija y L-Gante, quienes estuvieron casi cuatro años juntos.
"Wanda no se separó de Migueles (Martín)", aseguró, Nora, en medio de las versiones periodísticas que la conductora de MasterChef Celebrity habría roto su vínculo amoroso con el "empresario", a casi un año de relación. "Como inventan, por favor, qué suerte que estoy acá", dijo, Colosimo, en su debut en el panel de LAM.
"Con Migueles están diez puntos... Hablan mal de él, a mí también me dicen ´vos qué pensás, vos cómo puede ser´. Primero, yo no le elijo el novio a mi hija", dijo, Nora. Y, en ese momento, Ángel De Brito, conductor del programa de las noches de América, intervino diciendo: "a vos no te gustaba L-Gante...".
"No es lo mismo", marcó la diferencia, Nora. "Son cosas diferentes... El punto es este. La vida de Elían es nocturna porque es un músico, es un artista. No quiero a mi hija corriendo de una bailanta a la noche, de noche, para llegar a horario. La verdad es que no me divierte. Entonces, yo daba mi opinión, pero no se lo elegí", explicó, Colosimo, sobre su postura de rechazo a L-Gante.
"Y yo a Martín no se lo traje a la vida de Wanda. Pero, la verdad, es que me cae muy bien. Es un chico deportista, es compañero, divertido... La verdad, qué se yo. El resto... Y a ella la veo bien, fantástico", contó Nora, al hacer el comparativo de por qué prefiere a Migueles en lugar de Valenzuela, en la vida amorosa de su hija.
"¿Vos la ves preocupada a Wanda por la causa judicial de Miguels?, ¿A Martín lo vs preocupado? No la subestimen a Wanda. La gente la subestima, la prensa", cerró, Colosimo, en su desembarco en la pantalla chica.
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