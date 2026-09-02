Quién es famosísima que le dijo que no a MasterChef Celebrity: ¿Por qué motivo?

Una conocida conductora se negó a participar del programa porque quería que le ofrezcan el lugar de Wanda Nara.
Se está terminando de armar, de definir la lista de participantes para la nueva edición de MasterChef Celebrity, bajo la conducción de Wanda Nara. A pocos días de comenzar con las grabaciones del certamen culinario que estaría debutando entre fines de septiembre y principios de octubre, se conocieron varios de los nombres de los participantes confirmados. Y, también, se quien se negó rotundamente por un motivo más que puntual.
Dentro del amplio, del variado listado de famosos que integrarán el elenco de esta nueva versión de la competencia culinaria en las noches de Telefe, se sabe que serán de la partida los siguientes nombres y apellidos: Julieta Poggio, L-Gante, Pablo Giralt, Marta Fort, Luck Ra, Lizy Tagliani, la China Ansa, Gimena Accardi y Grego Rosselló.
Pero, claro, el listado, no termina acá. ante la baja de Dalma Maradona, una de las figuritas difíciles que más querida Wanda para su programa, se suman al equipo la Negra Vernacci y Karina Mazzocco, quienes ya está dedicadas a tomar clases de cocina y prepararse para lo que se viene, con todo.
Y, también, serán de la "partida", Diego Ramos, Sebastián Presta y Edith Hermida, reforzando un elenco más que variado y para todos los gustos. Pero, pero, pero, a quien llamaron, tentaron y dije que un "no" rotundo fue a la mismísima Marcela Tineyre, madre de Juana Viale e hija de Mirtha Legrand.
Ante el llamado de la producción de Masterchef Celebrity para ofrecerle a Marcela ser parte del programa, de arreglar un cachete en dinero acorde a lo que podría haber sido su participación en el formato y al ofrecerle las condiciones laborales, la conductora escuchó la oferta y la evalúo, en familia.
Tiempo después, Tinayre dijo que no la aceptaba porque ella quería conducir -hace algunos meses quedó trunca su vuelva a la tevé, en la Tevé Pública- porque siente que ese es el rol que mejor le gusta desempeñar. Y que, incluso, le hubiese gustado que le ofrecan el lugar de Wanda. ¿Cómo le caerá esto a Solange? Ummm...
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