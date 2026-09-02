Quién es famosísima que le dijo que no a MasterChef Celebrity: ¿Por qué motivo?

TINAYRE RECHAZÓ A WANDA

Ante el llamado de la producción de Masterchef Celebrity para ofrecerle a Marcela ser parte del programa, de arreglar un cachete en dinero acorde a lo que podría haber sido su participación en el formato y al ofrecerle las condiciones laborales, la conductora escuchó la oferta y la evalúo, en familia.

Tiempo después, Tinayre dijo que no la aceptaba porque ella quería conducir -hace algunos meses quedó trunca su vuelva a la tevé, en la Tevé Pública- porque siente que ese es el rol que mejor le gusta desempeñar. Y que, incluso, le hubiese gustado que le ofrecan el lugar de Wanda. ¿Cómo le caerá esto a Solange? Ummm...