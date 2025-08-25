La Voz Argentina: a Lali Espósito se le soltó la boca

“Lo que más me gusta es entretener a la gente y, de ahí en más, es darlo al 100% para que del otro lado se reciba con una sonrisa” explicó el participante. Entonces, Lali Espósito elogió cómo manejaba las melodías originales respetándolas y transformándolas al mismo tiempo, y por supuesto que le pidió que "dé show".

“Te voy a confesar, Alan, que tenía un poco de miedo porque es una gran canción de un gran artista, un número uno, y vos tenés con qué. Pero tenía miedo porque a veces cargar a alguien que sabes que es bueno con más datos puede llegar un momento en que te engolosinés de vos mismo, que te comas tu propio personaje que hacés en el escenario y te repitas pensando que eso es lo que tenés que hacer porque es lo que te gustó de vos”, fue la devolución de Lali sobre su prejuicio con el participante a la hora de darle el tema.

"Tenía miedo de que eso pase, y la verdad me cerraste el c..., ¿se entendió la metáfora? Demostraste una vez más que estás listo para lo que te va a pasar y que no hay desafío que se te tire y no lo transformés en magia, así que te felicito muchísimo” le dijo finalmente Lali Espósito a Alan Lez, en su cuarta presentación en "La Voz Argentina".