La reacción de Pampita al ser acusada de infiel a su novio, Martín Pepa

Fue el periodista Martín Salwe quien dio la información en SQP (América TV) y contó que la modelo habría tenido un encuentro "clandestino" con el automovilista, Manuel Chochito López, en un exclusivo hotel de Punta del Este, en el país hermano del Uruguay. Los detalles de la información se destacaron sobre la información, considerando también que no es la primera vez que a la conductora se la vincula con el hijo de Cocho.

Salwe sostuvo al aire que Ardohain habría compartido, por lo menos, una noche con López en la intimidad de una exclusiva habitación a la que hicieron llegar, incluso, un menú súper exclusivo, a razón de cena. Pero más allá de lo que contó el comunicador al aire, al hacerse eco de los rumores fue la propia pampita quien se comunicó con el programa de Yanina Latorre, para desmentir las versiones.

"En el hotel estuve con mi hijo, con Benicio. No entiendo por qué inventan algo así", aclaró, Carolina. "Con Martín estuve todo el verano, alquilamos una casa en José Ignacio", aclaró. "No tengo comunicación con esa persona, no hablo por teléfono, por WhatsApp, por Instagram, por ningún lado. No hablo con esa persona, no sé qué es de su vida, no tengo idea, no tengo idea".

LA POSTURA DE PAMPITA

"No es un amigo con el que yo hable, ni que me comunique, ni me comente cosas, ni nada, absolutamente nada. Y estoy muy bien con mi novio, y estuve todo el verano con mi novio", planteó Pampita, al aire del ciclo de noticias del espectáculo en donde contaron que ella habría engañado a Pepa, en los últimos días.

pampita-y-martin-pepa-2065364 Carolina Ardohain y el empresario Martín Pepa están en pareja hace casi dos años.

"Estuve dos días con mi hijo Benicio, durmió conmigo los mismos, estuvo conmigo. Era el único hijo que estaba en Uruguay en ese momento, porque Beltrán estaba en Brasil, Bautista estaba en Pinamar, y Anita estaba en Buenos Aires con su papá. Me quedé con Benicio porque Benjamín se vino a Argentina. Estuvo los dos días viviendo conmigo".

Cochito López Manuel Chochito López, hijo del popular Cocho, señalado como el "tercero en discordia" entre Pampita y su pareja, Martín Pepa.

"Y la verdad que salgo a aclarar rápido porque no me gustan las mentiras, no me gusta que crezcan las mentiras. Y nada, si a alguna persona se le ocurre mentir, la llevaré a la Justicia hasta las últimas consecuencias porque no me gusta que ensucien mi relación de pareja actual. No me gusta que inventen sobre mí. Yo no soy una mujer soltera, así que no ando divirtiéndome en ningún lado con nadie porque soy una persona en pareja, comprometida, de novia, y ustedes me conocen, que soy una mina fiel, que no me gusta la pavada".