Gran Hermano Generación Dorada: entraron 10 jugadores más a la casa

Con la incorporación de los últimos diez jugadores se completó la casa más famosa del país y arrancó definitivamente el reality más visto de la TV.

En la segunda jornada de "Gran Hermano Generación Dorada" ingresaron los últimos diez participantes a la casa más famosa del país, que se suman a la convivencia de los primeros 18 jugadores que entraron el lunes por la noche. Santiago del Moro les dio la bienvenida y señaló un detalle muy particular, en la casa hay 26 camas, y no 28, por lo que dos personas deberían dormir en otros lugares