Gran Hermano Generación Dorada: entraron 10 jugadores más a la casa

Con la incorporación de los últimos diez jugadores se completó la casa más famosa del país y arrancó definitivamente el reality más visto de la TV.

En la segunda jornada de "Gran Hermano Generación Dorada" ingresaron los últimos diez participantes a la casa más famosa del país, que se suman a la convivencia de los primeros 18 jugadores que entraron el lunes por la noche. Santiago del Moro les dio la bienvenida y señaló un detalle muy particular, en la casa hay 26 camas, y no 28, por lo que dos personas deberían dormir en otros lugares

Los nuevos:

  • Solange Abraham: Estuvo en Gran Hermano 2011 “Vengo por una revancha, me gustaría ganarlo, que no lo gané hace 15 años y estoy segura que hoy lo voy a poder hacer. Y vengo por un capricho, que es entrar a la casa y ganar Gran Hermano. Una de las cosas que más me molesta es perder el tiempo y no vengo a perder el tiempo acá” aseguró.
-SOLANGE
  • Yanina Zilli: Nació en Arequito, pero vivió en Rosario, Mar del Plata, Buenos Aires y Miami. Desde chiquita quería ser famosa y actriz. “Estoy abierta a cerrar la puerta de Gran Hermano, mi prioridad va a ser ganar” cerró su presentación.
-ZILLY
  • Cinzia Francischiello: La primera venezolana que entra a la casa de Gran Hermano Argentina. Su papá es actor y director de teatro y vive en Miami, su mamá en Venezuela y ella en Argentina “Voy a tratar de poner orden, soy un poquito bastante controladora, no me gusta que las cosas no salgan como yo lo digo”expresó.
  • Kennys Palacios: Estilista y maquillador, de estrecha relación con Wanda Nara. “He sido muy fan de Gran Hermano, siempre lo digo, Gastón Trezeguet era mi jugador, Tamara Paganini, Marianela Mirra y muchos otros que quedan en la imagen de todos los que vimos Gran Hermano. Entro a jugar, a ganar y a sacarles el dinero” expresó en su ingreso.
-KENNYS
  • Franco Zunino: Es personal trainer y vive en Berazategui, fue pizzero y mozo durante seis meses en Miami. “Soy de hacer chistes fuertes, a veces se me va la mano y la gente termina enojada, pero es parte de mi humor y si no se la bancan van a tener que ir a llorar a la iglesia” confesó.

  • Franco Poggio: Nació en San Juan, es modelo y estudia psicología. Aclara que no es pariente de Juli y Lolo Poggio. Está de novio con Lizardo Ponce hace dos años y afirma que es el amor de su vida “A la casa le aportaría mucha espontaneidad, soy muy directo, no tengo pelos en la lengua. También soy muy tajante, si hay algo que me molesta lo digo de frente. Pero también tengo mi lado sensible y soy compañero”.
FRANCO
  • Lola Tomaszeusky: Vivió toda su vida en Bariloche y desde chica vivía filmándose. Comparte todos los detalles de su vida en las redes sociales. “Soy muy intuitiva, si me mienten y no me lo cuentan, me entero porque lo termino soñando”, confesó en su presentación de Gran Hermano Generación Dorada. En cuanto a su participación en la casa, afirmó: “No hubo otro perfil como yo dentro de la casa, así que no veo la hora de entrar y que todos se caigan de culo”.
  • Luana Fernández: Tiene 28 años y nació en José C. Paz. Afirma ser una persona muy abierta sexualmente, estuvo con mujeres, hombres, tríos y no tiene miedo ni vergüenza de decirlo, y tampoco se arrepiente “Soy una persona muy difícil de convivir porque emocionalmente soy una montaña rusa”, confesó.
-LUANA
  • Nazareno Pompei: Es exfutbolista profesional, jugó en equipos del ascenso y lo dejó porque se dio cuenta que ya no lo apasionaba ni vivía el fútbol de la misma manera. “La paso bien en todos lados, así que el que me tenga cerca va a disfrutar conmigo o si le gusta el silencio la va a pasar como el orto. Yo quiero ganar de verdad. Siempre siento que me robo el show y esta vez no va a ser diferente”.
  • Martín Rodríguez: Es campeón de Crossfit y representa a la Argentina en competencias internacionales. Le tiene miedo a la oscuridad. “Soy una persona extremadamente honesta, no me gusta que griten a la mañana y soy una persona altamente fiel”, compartió en su presentación.
- Martin

