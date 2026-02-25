Letal crítica de Amalia Granata a Andrea Del Boca por estar en Gran Hermano: "Hizo mucho daño"

"Dije: ‘Qué triste’. Llegar a ser una estrella de la televisión argentina y mundial y terminar en la casa de Gran Hermano. Tristísimo", apuntó Amalia, sobre el nuevo trabajo de Andrea, en una nota en DDM, el programa de Mariana Fabbiani, en América.

"Ya se perjudicó sola inventando todo lo que inventó sobre el padre de su hija. Y después todo lo que hizo con el tema de los fondos públicos en su novela. Me parece que su carrera se la arruinó ella sola", lanzó Granata, sin filtro, contra Del Boca, repasando algunos escándalos públicos que tuvieron a la actriz como protagonista.

"Yo fui pareja de Ricardo y sé lo que sufrió por las mentiras y por lo siniestra que ella fue con su hija", sostuvo la diputada provincial por Santa Fe. "No solo le prohibió verlo, sino que inventó que su padre había abusado de su hija y le llenó la cabeza hasta el punto de hacerle creer a su hija que eso había sucedido".

AMALIA Y SU VERSIÓN DE ANDREA

"Y ahora que esta siniestra, entra a una casa y seguramente va a salir todo este tema y ella se victimiza, que actúa, llora, es una mentira, porque su vida es una mentira, y la verdad que le debe romper bastante", dijo Amalia, sin vuelta, sobre la experiencia que a ella la remonta el nombre y apellido de Andrea.

“No la quiero nada a esta mujer. Ha hecho mucho daño”, planteó, Granata, en voz alta. "A mí me pareció más digno que entre la hija a la casa de Gran Hermano y no esta señora, pero bueno, sí, hizo ese combo. Está bien, le estará buscando laburo a la hija. En los medios, qué sé yo, no sé”, cerró quien, en su momento, fue participante del mismo reality show en que ahora participa Del Boca.