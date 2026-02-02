La reacción de Sabrina Rojas al pasacalles de Luciano Castro

La situación se conoció luego de que se confirmara la separación de la pareja de actores, después de la difusión de varios audios comprometedores de Castro -intentando seducir a una joven danesa- y varias mujeres que aseguran haber recibido mensajes del actor.

En el programa "Intrusos" de América TV, la periodista Paula Varela explicó que la decisión de Griselda Siciliani no estuvo vinculada sólo a la presunta infidelidad, sino también, a la sobreexposición pública “No pudo con lo mediático, eso fue lo que más le pesó”, aseguró la periodista.Según detalló la panelista, si bien entre ambos aún existía buena sintonía, la actriz optó por dar un paso al costado ante la magnitud del tratamiento mediático. “No es el cuerno en sí, tiene que ver con esta cosa mediática en la que ella se vio envuelta”.

El sábado 31 de enero, frente al domicilio de Griselda Siciliani, apareció un pasacalles con una declaración de amor y un pedido de disculpas, una imagen que se viralizó rápidamente y sumó un nuevo capítulo al escándalo mediático.

En ese contexto, Sabrina Rojas -exesposa de Castro y madre Esperanza y Fausto- posteó un texto con un videomeme de Eduardo Sterblitch a través de su cuenta de Instagram: “Quiero creer que no es real”, para luego redoblar la apuesta “Voy a confiar en que esto va a terminar siendo una publicidad de alguien que quiere aprovechar la actualidad”.

La conductora de América TV recurrió al humor y a diferentes referencias virales para ilustrar la situación “Después de escuchar chamuyar en gallego, se me viene este meme. Todo puede ser” y más tarde, aclaró “No debería meterme, lo sé. Pero no paran de mandármelo, entonces reflexiono”.

Hace una semana, en pleno debate televisivo, Sabrina anticipó lo que supone que será el futuro de la pareja “Para mí, van a volver” y agregó “El gordo lo va a lograr. Él siempre quiere volver. Si Griselda no se separó por la infidelidad sino por lo mediático, de lo mediático él no tiene la culpa. De la infidelidad, sí”.