Salió el trailer de "El Diablo viste a la moda 2"

La esperada secuela basará su historia en torno a un enfrentamiento entre Miranda Priestly su ex secretaria Emily en el marco de la crisis de las editoriales gráficas y los medios impresos en la actualidad y está prevista para estrenarse el jueves 30 de abril en Latinoamérica, mientras que en Estados Unidos se estrenaría el viernes 1 de mayo.

Embed

Según las imágenes del tráiler, Andy vuelve a Runway como la nueva editora de especiales, sumándose a Miranda Priestly para intentar salvar la revista, que quedó obsoleta en una actualidad donde -parece- que nadie lee revistas. Pero en un giro inesperado de eventos, quien tiene el poder y el dinero para ayudar a Runway es Emily, la antigua asistente de Miranda que ahora es ejecutiva de alto nivel en un conglomerado de lujo.

TACOS

La trama de la película original de “El diablo viste a la Moda” se basó en la atractiva novela de Lauren Weisberger -de 2003- sobre la pesadilla de una joven trabajando en una revista de moda (Weisberger utilizó su experiencia personal en la historia, ya que trabajó como asistente personal de Anna Wintour, editora de "Vogue" de Estados Unidos).

Meryll Streep le dio vida a Miranda Priestly, la todopoderosa editora jefe de la ficticia revista "Runway". Anne Hathaway interpretó a Andrea Sachs, una joven licenciada en periodismo que consigue el trabajo por el que "un millón de chicas matarían" como asistente de Miranda.

image

Emily Blunt es la apretada primera asistente de Priestley, que debe enseñarle a Andy cómo funciona todo dentro de la editorial. Stanley Tucci interpreta inolvidable Nigel, un veterano editor de moda en la revista "Runway" que se apiada de Andy y la toma bajo su protección, introduciéndola al armario de moda de esa prestigiosa publicación.