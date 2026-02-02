Internaron de urgencia a la hija de Alberto Cormillot: ¿Qué tiene?

Reneé padece un virus gastrointestinal hace casi una semana que le hizo perder más de 5 kilos. Está en una conocida clínica porteña.
En un vivo de Instagram que hizo en horas de la madrugada, Reneé Cormillot, hija de Alberto, contó el motivo por el que la internaron, en el Sanatorio Finochietto, el último fin de semana. Una de las herederas del reconocido médico está atravesando un virus gastrointestinal hace varios días que la dejó al borde de la descompensación.
"El martes empecé con diarrea. Pensé que algo me había caído mal porque ese día pasaron varios cosas y estaba nerviosa. En realidad, era un virus gastrointestinal lo que me agarró. Para el miércoles, por la mañana, ya había perdido 4,700 kg. Sentía debilidad, no me podía mover, no servía para nada", recordó Renee, sobre su sintomatología, a comienzos de la semana pasada.
"El jueves también fue un día malo pero con el ayudo dejé de ir al baño y pensé que me había curado. Lo que más me jodía era la arritmia que tenía, era muy molesto. Y, cada vez que me levantaba, se me ponía todo negro. Decido llamar al médico pero la consulta fue una bosta, el pibe era muy bizarro".
"Me dio Reliverán pero justo no tenía plata para comprarlo porque había gastado en el balanceado para los perros (tiene un refugio de mascotas). A principios de mes me estafaron con más de medio millón de pesos, entonces mi enero fue muy duro. Yo no soy de pedir ayuda. Hay muchas cosas que tengo que empezar a plantearme ahora. Esto de ser un refugio de perros monoparental es terrible. Me di cuenta ahora que no tengo ayuda, que no tengo a nadie", se sinceró Cormillot.
"Ayer, domingo, estaba súper débil, había bajado más aún de peso, Mi amiga me dijo que llame a mi papá y a mi hermano. Papá tardaba en contestarme y lo llamo a ver si acelerábamos. Me dijo que me vaya para el Finochietto. Me viene para acá, me hicieron análisis de sangre y detectaron que mi Potasio estaba en un valor de riesgo", compartió, Renee.
"Cuando me dijeron que me tenía que quedar internada, se me vino el mundo abajo. Lo primero en lo que pensé fue en mi hija. Nunca me separé de ella, salvo para ir a cuidar a mi mamá hasta que se murió, hace 8 años. Soy de las que cree que puede con todo y esto fue un cachetazo. Espero salir más recuperada para poder volverme en colectivo porque es una locura lo que gasté en un auto de aplicación para venir", cerró, Cormillot.
comentar