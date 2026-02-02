Alarma por la salud de Matías Alé: "No escuché el silencio nunca más"

"Es desesperante. Nunca había tenido ningún problema. Tenía una congestión, como un resfrío mal curado y un día me levanté y no escuché el silencio nunca más", contó el propio Matías, invitado al programa de Juana Viale, por El 13, al referirse al presente de su cuadro clínico que lo tiene a "mal traer".

Acto seguido, ante la consulta de la conductora, Alé explicó que, durante el primer trimestre del 2025, pasó por el quirófano a fin de suavizar algunos de los efectos colaterales que le genera la enfermedad. "Para compensar la gravedad del tímpano...", explicó. Y, también, aseguró que "empecé a hacer varios tratamientos, para que ayuden en la mejoría".

Pero fue Juana, al frente del programa que, por algunas semanas más, saldrá con grabaciones realizadas en Mar del Plata, quien explicó el origen del mal que está padeciendo Alé, de un tiempo a esta parte. “No es algo de audición, sino que es algo cerebral. De la corteza cerebral”.

ALÉ QUIERE SER PAPÁ

Radicado en la ciudad feliz, Matías y su mujer, Martina Vignolo, desarrollarán su vida en la Costa Atlántica, de ahora en más, más allá de que en marzo se termina la temporada teatral que están haciendo allá, con la comedia Asia caliente. "Uno de los motivos por el que decidimos venirnos a vivir a Mar del Plata es agrandar la familia. Así como yo aprendí a andar en bicicleta acá, a caminar, me encantaría que, si viene un hijo, haga su vida acá".

se-caso-matias-ale-2124343 Matías y Martina Vignolo se casaron en octubre del 2025.

"Me gustaría que sea para mis 50, en 2027, me encantaría. Sobre todo, para que cuando llegue una nena, cuando tenga que bailar el vals, todavía pueda", adelantó, Alé, quien junto a su esposa, ya tienen definidos los nombres de su posible hijo: Otto y Alfonsina.