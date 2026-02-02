MasterChef Celebrity: los peores fueron los mejores

En el inicio del programa Wanda Nara dialogó con los jurados y trató de suavizar el comentario de que “hoy les tocaba cocinar a los peores” afirmando de que se trataba de aquellos cocineros que tuvieron “los platos menos logrados”.

Luego de un juego complicado que determinó que los ingredientes fueran a los participantes -casi- de manera azarosa, Emilia Attias, Ian Lucas, Miguel Ángel Rodríguez, Evangelina Anderson, Rusherking y Claudio “El Turco” Husaín demostraron "con creces" que sus platos tenían el mismo nivel -o aún mejor- que aquellos competidores que estuvieron en la Noche de Beneficios.

La conductora de MasterChef Celebrity fue la primera en hacer público el espectacular desempeño de los famosos en la noche del domingo 1° de febrero “Creo que el jurado tiene que replantearse muchas cosas. Si acá están los platos menos logrados… es raro. Demostraron que cualquiera de ustedes puede estar en la final”.

Luego de que los tres jurados hicieran la deliberación correspondiente, y si tenían que darle el delantal negro a uno de los participantes, llamaron a todos para que pasaran al frente y darles -personalmente- una merecida felicitación.

“Estamos sorprendidos por la performance que tuvieron, por cómo evolucionaron. Cocinan muy diferente a cuando entraron. Estos platos de hoy eran imposibles hace meses. Hoy se adaptaron de la mejor manera posible con los ingredientes que les fueron llegando. Es en serio que están cada vez más cerca de la final” les dijo Germán Martitegui a Emilia, Ian, Miguel Ángel, Evangelina, Rusherking y el Turco.

Finalmente, los tres jurados decidieron que el youtuber, músico e influencer Ian Lucas subiera al balcón, gracias a su bondiola a la barbacoa con polenta, nuez tostada, hierbas y salsa de tomate con vino blanco, y quien recibiera el delantal negro fue la actriz Emilia Attias.