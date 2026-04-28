Quién es la imponente colorada que conquistó a Cristian Castro y lo hizo dejar el celibato

Cristian Castro, nota 2

Cristian Castro, nota 3

LA LLAMATIVA ACTITUD DE MARIELA SÁNCHEZ, EX DE CRISTIAN

El último noviazgo que le conocimos a Cristian fue con la empresaria inmobiliaria Mariela Sánchez. El intérprete tuvo un largo romance con la cordobesa, con una crisis que lo distanció por un tiempo pero que, después de la reconciliación, hablaron de un inmediato casamiento. Algo que, claro, no se llegó a concretar porque la relación entre ellos tuvo su punto final, en noviembre del 2025. Y dato llamativo, aunque Mariela borró todas sus fotos con Cristian, dejó la postal que supo hacer con su exsuegra, Verónica.

"Cristian tomó una decisión cuando llegamos a Córdoba. Se levantó un día y me dijo que se quería ir de la casa y se terminó. Es simplemente una ruptura. No hay nada malo para decir. Pasamos por muchas cosas. Ya hay varios errores. Tenemos dos mundos distintos. Yo lo estuve acompañando. Él también estuvo bien conmigo y ya hay que darle un corte final, porque estoy explotada, tengo que trabajar, no estuve un año en mi casa”, argumentó Mariela, al conocerse el final de la relación con Cristian.