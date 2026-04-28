Quién es la imponente colorada que conquistó a Cristian Castro y lo hizo dejar el celibato

El cantante está saliendo con una reconocida empresaria musical mexicana. Su nueva conquista no sólo se destaca por la estética sino por la importancia en la industria de las grabaciones.
Pasaron cinco meses de soltería en los que practicó el "celibato" y Cristian Castro volvió a apostar al amor. Está vez lo hizo por Victoria Kühne, una imponente pelirroja que no sólo se destaca por su estética sino por su "posición de poder". Victoria es la fundadora y directora de este prestigioso estudio de grabación con sede en Monterrey, Nuevo León.
Compositora de alma, Cristian y Victoria -de origen mexicano- comparten, sin lugar a duda, la pasión por la música y el amor por su país de origen. El estilo de Kuhne ha sido catalogado por la revista Forbes-una de las más influyentes en la opinión pública del mercado internacional- como uno de los mejores del mundo.
Victoria se luce en el mundo empresarial por ser la única mujer al frente de una organización de tal magnitud en este sector. Incluso, fue galardonada con premios Grammy y Latin Grammy por su trabajo como productora y escritora. En 2024, ganó un Grammy al "Mejor Álbum Tejano" con el grupo El Plan. En sus estudios han trabajado artistas como The Strokes, Gloria Trevi, Rauw Alejandro y Korn.
Y ahora es la mujer que conquistó y se dejó conquistar por Castro. La relación entre los artista avanza a pasos agigantados al punto en el que la propia Victoria "blanqueó" la relación con Castro, en redes sociales. En las últimas semanas, viene compartiendo publicaciones en Instagram en donde se los ve compartir amorosos momentos juntos.
El último noviazgo que le conocimos a Cristian fue con la empresaria inmobiliaria Mariela Sánchez. El intérprete tuvo un largo romance con la cordobesa, con una crisis que lo distanció por un tiempo pero que, después de la reconciliación, hablaron de un inmediato casamiento. Algo que, claro, no se llegó a concretar porque la relación entre ellos tuvo su punto final, en noviembre del 2025. Y dato llamativo, aunque Mariela borró todas sus fotos con Cristian, dejó la postal que supo hacer con su exsuegra, Verónica.
"Cristian tomó una decisión cuando llegamos a Córdoba. Se levantó un día y me dijo que se quería ir de la casa y se terminó. Es simplemente una ruptura. No hay nada malo para decir. Pasamos por muchas cosas. Ya hay varios errores. Tenemos dos mundos distintos. Yo lo estuve acompañando. Él también estuvo bien conmigo y ya hay que darle un corte final, porque estoy explotada, tengo que trabajar, no estuve un año en mi casa”, argumentó Mariela, al conocerse el final de la relación con Cristian.
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