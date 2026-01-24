La respuesta de Germán Martitegui tras las críticas de Mauro Icardi a MasterChef

El delantero acusó a anda de hablar constantemente sobre su actual pareja, la China Suárez, en el programa que conduce en Telefe. “Le adjudican un formato entero porque es la única capaz de devolverle vida a tantos fantasmas. No hace milagros, hace reciclaje de fracasados en TV. Amén”, escribió Icardi en sus redes, junto a una imagen de la China vestida de Virgen María.

Las redes sociales no tardaron en asociar a Maxi López como uno de los destinatarios del mensaje. El exfutbolista de River, padre de los tres hijos varones de Wanda, goza de una sorprendente popularidad a raíz de su participación en el ciclo, al tiempo que dejó atrás las rispideces con su exesposa.

Horas antes, Icardi ya había apuntado contra Wanda y los comentarios que, segú su opinión, aún giran en torno a su vida privada. “Con unas pocas palabras alcanzó para exponer a una mujer mitómana, completamente obsesionada conmigo, con mi pareja y con mi familia. Una persona cuya vida gira alrededor de hablar de nosotros para seguir existiendo mediáticamente. Eso quedó más que claro en MasterCHINA... ah, no, perdón, el programa que alguna vez fue de cocina”, publicó el delantero.

icardi Desde Turquía, Icardi disparó contra el programa que conduce su expareja.

La respuesta de Germán Martitegui

En las últimas horas, el jurado más severo del reality, Germán Martitegui, se refirió al drama y fulminó al jugador del Galatasaray por decir que el programa “gira en torno a Wanda”: “Bueno... es el show de Wanda, como Gran Hermano es el show de Santiago del Moro, no sé, Wanda es la conductora”.

Sobre sus dichos, opinó: "No me parece bien. Yo lo conozco a Mauro y ha pasado horas acá tomando mate, mirándonos hacer el programa, le encantaba, le encanta". Y además, cuestionó la sorpresiva actitud de Icardi sobre el programa: “Me parece rarísimo. Estaba chocho de la vida, era fan y lo miraba de antes, no sé, me parece raro”.