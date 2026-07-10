La TV Pública hará una cobertura "federal" desde las 14:00 de Argentina vs Suiza

La consigna es mostrar cómo viven la previa al partido los hincha que viven en distintas partes del país, desde San Luis a Jujuy, pasando por Río Negro, además del clásico "Fun Fest" porteño.
Para mañana, sábado 11 de julio, la Televisión Pública se prepara para ofrecer una extensa cobertura federal del decisivo partido entre la Selección Argentina y Suiza, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El encuentro, que se disputará a las 22:00 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, y definirá el pase a las semifinales.
Con el objetivo de acompañar a los hinchas de todo el país, la señal estatal desplegará una programación especial desde las 14:00, que incluirá móviles en distintos puntos del territorio nacional, análisis previos, la transmisión en vivo del partido y un extenso post-partido.
La jornada comenzará con una nueva edición de "Zona Mixta Modo Finde", conducida por Greta Rodríguez y Dany Martins, con conexiones en vivo con hinchas en distintos lugares del país como Potrero de los Funes (San Luis), La Quiaca (Jujuy), Villa La Angostura y Bariloche (Río Negro), además del clásico "Fun Fest" en Buenos Aires.
Desde Estados Unidos, el periodista Germán Berghmans enviará información actualizada desde la sede del Mundial y a partir de las 16:15 se emitirá el repaso del triunfo de 3 a 2 entre la Selección Argentina y su similar de Egipto por los dieciseisavos de final .
A las 18:45, el programa Zona Mixta -con conducción de Alejandra Martínez y Jonás Gutiérrez, junto a Gabriela Previtera, Germán Ostertag y Priscila Cripovacich- se encargará del análisis de la previa, las novedades del plantel y el clima que se vive en torno al partido.
A partir de las 22:00 comenzará la transmisión oficial del partido entre Argentina y Suiza y luego del pitazo final, el equipo de "Zona Mixta" volverá al aire para el análisis del resultado, entrevistas y debate sobre el rendimiento de la Scaloneta, con testimonios de hinchas desde distintos puntos del país.
Además de la señal de aire, la Televisión Pública ofrecerá la transmisión en su plataforma de streaming con un equipo propio:
El equipo de Leo Tour estará presente en el estadio para brindar reacciones en vivo.
La cobertura se complementará con la transmisión de Radio Nacional, que acompañará la jornada con sus habituales espacios deportivos.
Con esta propuesta federal, Televisión Pública busca estar cerca de los hinchas de todo el país en un partido clave para las aspiraciones de Argentina en el Mundial 2026, combinando información, análisis y la emoción de los seguidores desde diferentes rincones de la Argentina.
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