La TV Pública hará una cobertura "federal" desde las 14:00 de Argentina vs Suiza

A las 18:45, el programa Zona Mixta -con conducción de Alejandra Martínez y Jonás Gutiérrez, junto a Gabriela Previtera, Germán Ostertag y Priscila Cripovacich- se encargará del análisis de la previa, las novedades del plantel y el clima que se vive en torno al partido.

Alejandra Martínez y Jonás Gutiérrez

A partir de las 22:00 comenzará la transmisión oficial del partido entre Argentina y Suiza y luego del pitazo final, el equipo de "Zona Mixta" volverá al aire para el análisis del resultado, entrevistas y debate sobre el rendimiento de la Scaloneta, con testimonios de hinchas desde distintos puntos del país.

Cobertura en streaming

Además de la señal de aire, la Televisión Pública ofrecerá la transmisión en su plataforma de streaming con un equipo propio:

Conducción: Fede Russo

Relatos: Pablo Giraldes

Comentarios: Agostina Scalise

Locución: Sebastián Bresler

El equipo de Leo Tour estará presente en el estadio para brindar reacciones en vivo.

La cobertura se complementará con la transmisión de Radio Nacional, que acompañará la jornada con sus habituales espacios deportivos.

Con esta propuesta federal, Televisión Pública busca estar cerca de los hinchas de todo el país en un partido clave para las aspiraciones de Argentina en el Mundial 2026, combinando información, análisis y la emoción de los seguidores desde diferentes rincones de la Argentina.