Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

“Almorzando con Juana” dirán presente el actor y conductor Gabriel Corrado -actualmente al frente de "Estamos en una" por la TV Pública-, el actor y director Diego Reinhold -nominado como Mejor Actor de Comedia en los Premios Pinti por su trabajo en la obra "La función que sale mal"-, la ex vedette y conductora Amalia "Yuyito" González -al frente de "Yuyito a la tarde" por Net TV-, la actriz y artista infantil Muni Seligmann -que adelantará su show "Soy Muni en Vivo", con música, baile y juegos- y modelo y actor Benicio Gravier -hijo de la modelo Valeria Mazza y Alejandro Gravier, e integrante del elenco de la segunda temporada de la serie "Margarita"-. ni.