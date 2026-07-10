Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

Este fin de semana largo las mesas de Mirtha y Juana se preparan para recibir a un grupo de figuras vinculadas al mundo del espectáculo y la salud.
Este sábado 11 de julio, a las 20:00 por El Trece, en un horario especial adaptado al partido de la Selección Argentina, la legendaria actriz y conductora Mirtha Legrand recibirá en su "mesaza" a tres reconocidos referentes tratrales y a un destacado cardiologo cardiólogo.
Visitarán "La Noche de Mirtha" el actor Juan Gil Navarro -uno de los protagonistas de la obra de "Misery", junto a Julia Calvo, en el Teatro Metropolitan-, la actriz Marta González -que forma parte del elenco de "Tango Para Tres", junto a Arnaldo André y Romina Fernandes-, el prestigioso cardiólogo Mario Maurice -director del Instituto Nacional de Diseño de Áreas Cardioasistidas (INADEA) y ex jefe de arritmias del Hospital Rivadavia- y la actriz Gabriela Sari -integrante del elenco de "El Secreto", la obra en que comparte cartel con Gerardo Romano, Ana María Picchio y Rodrigo Noya en el Teatro Multitabaris.
El domingo 12 de julio, desde las 13:45, también por El Trece será el turno de Juana Viale quien volverá a ponerse al frente de una mesa integrada por varias figuras vinculadas al mundo del espectáculo y el entretenimiento.
“Almorzando con Juana” dirán presente el actor y conductor Gabriel Corrado -actualmente al frente de "Estamos en una" por la TV Pública-, el actor y director Diego Reinhold -nominado como Mejor Actor de Comedia en los Premios Pinti por su trabajo en la obra "La función que sale mal"-, la ex vedette y conductora Amalia "Yuyito" González -al frente de "Yuyito a la tarde" por Net TV-, la actriz y artista infantil Muni Seligmann -que adelantará su show "Soy Muni en Vivo", con música, baile y juegos- y modelo y actor Benicio Gravier -hijo de la modelo Valeria Mazza y Alejandro Gravier, e integrante del elenco de la segunda temporada de la serie "Margarita"-. ni.
Con sus 99 años, Mirtha Legrand, la máxima diva y leyenda de la televisión argentina, y su nieta Juana Viale encabezan las icónicas e históricas “mesazas” de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana.
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