La Voz Argentina: al final, los coaches aprendieron la letra

Rápidamente, el cordobés Luck Ra comenzó a cantar "La isla del sol", el tema que hicieron días atrás todos los coaches e inmediatamente -sin dudarlo- el resto de los coaches se sumaron a cantar junto a él. Entonces, Lali Espósito le explicó a Nico Occhiato que la canción comienza diciendo "oh Mila".

"Nosotros lo descubrimos el día que la cantamos acá, algunos pensábamos, como yo, que decía `oh mira`", le confesó Lali y Luck Ra que bromeó con que el tema está dedicado a la milanesa. Nico afirmó que toda la vida pensó que decía "oh mira", pero LaSole sorprendió al revelar "Yo toda la vida canté ´bonita´, mis amigos también, nosotros convencidos de que era ´bonita`".

Cómo es la letra de "La Isla del Sol"