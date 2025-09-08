La Voz Argentina: al final, los coaches aprendieron la letra

Luck Ra, La Sole, Lali y los Miranda! se sorprendieron al descubrir lo que realmente dice la letra del famoso tema "La isla del sol", del grupo El Símbolo.
Cuando la participante Milagros Gerez Amud -integrante del Team Soledad- terminó de cantar "La flor de la canela" el tema popularizado por Chabuca Granda, en el Primer Round de La Voz Argentina 2025, sus seres queridos -que estaban en la tribuna- se pusieron a festejar, cantando el clásico "Ole, ole, ole, ole, Mila, Mila".
Rápidamente, el cordobés Luck Ra comenzó a cantar "La isla del sol", el tema que hicieron días atrás todos los coaches e inmediatamente -sin dudarlo- el resto de los coaches se sumaron a cantar junto a él. Entonces, Lali Espósito le explicó a Nico Occhiato que la canción comienza diciendo "oh Mila".
"Nosotros lo descubrimos el día que la cantamos acá, algunos pensábamos, como yo, que decía `oh mira`", le confesó Lali y Luck Ra que bromeó con que el tema está dedicado a la milanesa. Nico afirmó que toda la vida pensó que decía "oh mira", pero LaSole sorprendió al revelar "Yo toda la vida canté ´bonita´, mis amigos también, nosotros convencidos de que era ´bonita`".
comentar