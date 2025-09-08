Espectáculos |

La Voz Argentina: al final, los coaches aprendieron la letra

Luck Ra, La Sole, Lali y los Miranda! se sorprendieron al descubrir lo que realmente dice la letra del famoso tema "La isla del sol", del grupo El Símbolo.

Cuando la participante Milagros Gerez Amud -integrante del Team Soledad- terminó de cantar "La flor de la canela" el tema popularizado por Chabuca Granda, en el Primer Round de La Voz Argentina 2025, sus seres queridos -que estaban en la tribuna- se pusieron a festejar, cantando el clásico "Ole, ole, ole, ole, Mila, Mila".

Rápidamente, el cordobés Luck Ra comenzó a cantar "La isla del sol", el tema que hicieron días atrás todos los coaches e inmediatamente -sin dudarlo- el resto de los coaches se sumaron a cantar junto a él. Entonces, Lali Espósito le explicó a Nico Occhiato que la canción comienza diciendo "oh Mila".

"Nosotros lo descubrimos el día que la cantamos acá, algunos pensábamos, como yo, que decía `oh mira`", le confesó Lali y Luck Ra que bromeó con que el tema está dedicado a la milanesa. Nico afirmó que toda la vida pensó que decía "oh mira", pero LaSole sorprendió al revelar "Yo toda la vida canté ´bonita´, mis amigos también, nosotros convencidos de que era ´bonita`".

Cómo es la letra de "La Isla del Sol"

  • Oh Mila, tengo que decirte que me muero por ti
  • Todo lo que quiero es estar a tu lado...
  • Y entregarte con un beso todo mi corazón
  • Eres lo más bello que me pudo pasar
  • Viendo las estrellas a la orilla del mar
  • Besándonos en la isla del sol
  • La isla del sol
  • Todo comenzó algún tiempo atrás en la isla del sol
  • Se cruzaron nuestros caminos por casualidad
  • Todo comenzó algún tiempo atrás en la isla del sol
  • Se cruzaron nuestros caminos por casualidad
  • Mi corazón guardó recuerdos de los dos
  • Como una herida abierta, como ilusión
  • Oh Mila, tengo que decirte que me muero por ti
  • Todo lo que quiero es estar a tu lado...
  • Y entregarte con un beso todo mi corazón
  • Eres lo más bello que me pudo pasar
  • Viendo las estrellas a la orilla del mar
  • Besándonos en la isla del sol
  • La isla del sol

