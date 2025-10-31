La sorprendente confesión religiosa de Liz Solari: "Vi a Jesucristo sentado en mi mesa"

"Hicimos el amor y murió en mis brazos... Fue desesperante verlo morir en mis brazos”, contó Liz, en su momento. Porque, a pesar de los esfuerzos de reanimación, el joven de tan sólo 28 años murió poco después. La autopsia determinó que la causa fue una cardiomegalia, un agrandamiento anormal del corazón, y la investigación descartó cualquier indicio de suicidio o violencia.

“Cuando la muerte llegó, yo fui testigo de algo extraordinario. Presencié su alma dejar su cuerpo y observé por primera vez al cuerpo como un envoltorio de esa vida. Así fue como entendí que la muerte no termina con la vida, que el alma es indestructible y que nuestro cuerpo es un instrumento para manifestarnos en esta dimensión", confió, Solari.

"En medio de mi dolor y de mi confusión, cayó un velo y comencé a vivenciar experiencias psíquicas. Es decir, empecé a oír, a ver, a sentir manifestaciones del reino invisible del espíritu”, compartió, Liz. Luego, la hermosa rubia relató el momento en que se le apareció Jesucristo, en la intimidad de su hogar.

LA EXPERIENCIA ESPIRITUAL DE LIZ

"Tiempos atrás, sentí que mi espíritu era atraído de la habitación hacia el living de mi casa. Llegué, giré y observé a Yeshua, a Jesucristo, sentado en mi mesa. El amor encarnado me miraba con una suave sonrisa y yo, no pudiendo salir de mi asombro. El amor, la paz, la alegría, el poder que yo sentía al encontrarlo... No hay palabras para explicarlo”.

Liz Solari, nota 2 Liz como guía de meditación.

Solari aseguró, acto seguido, que Jesús le habló con autoridad y le transmitió un mensaje claro, conciso y preciso: “Debes ordenar tu vida. La familia va primero”. Luego, la visión se desvaneció y, desde entonces, su relación con Jesucristo se volvió consciente y cotidiana, guiándola a través de sueños, visiones, meditaciones y rezos.

Liz Solari, nota Liz Solari en su épocas de modelo, en las pasarelas del Fashion Week.