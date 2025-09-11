La Voz Argentina: así quedó el Team Lali

Luego de escuchar uno a uno, la coach debió anunciar quiénes eran los tres cantantes que continuarían en el certamen, pero antes de anunciarlo, se confesó "La vez anterior fue lo que sentí esa noche, pero hoy, que estuvieron todos tan impecables, empiezo a pensar "¿habrán votado mucho a tal? tal Entonces entonces si elijo a tal...", una matemática espantosa".

image

"Primero decirles que estuvieron impresionantes, estoy muy orgullosa, han dado grandes shows... El primer artista que voy a salvar esta noche es Alen Lez" anunció Lali y luego, reveló "Voy a salvar esta noche a Iara Lombardi" y finalmente confirmó que "El último artista que voy a salvar es Valentino Rossi".

En ese momento, Nico Occhiato recibió el sobre con los nombres de los tres participantes con los puntajes más altos -que le otorgaron el resto de los jurados- y en primer lugar, el conductor de la "La Voz Argentina" anunció que el artista que tuvo más puntuación del jurado fue Jaime Muñoz .

"Voy a comunicar quién es el segundo o la segunda salvada de la noche, por decisión de la Joaqui, Luck Ra, Tiago, los Miranda!, Pablito, la Sole y Valeria. Quien sigue en el Team Lali esta noche es Giuliana Piccioni" anunció Occhiato. Dejando que Lali dedique unas palabras, antes de que conocer al participante que tenía que abandonar el programa "Esto es un paso, como cualquier oportunidad de tocar en vivo, todo es un paso en tu camino artístico. Aprovechar cada situación para hacer lo mejor, para que te conozca más gente".

Embed

Finalmente, el conductor de "La Voz Argentina" anunció que Rafael Morcillo siguía en el talent show de Telefe, mientras que Lola Kajt queda fuera del ciclo. En ese momento Lali Espósito fue corriendo a abrazar a la participante y le dijo "18 años y esa voz. Aparte, una gran persona, todo el mundo habla bien de vos, eso no es menor en la carrera . No es solo subirse y hacer algo lindo, es antes de subirse a tener una vida plena, que la gente hable bien de vos. Eso es muy lindo y lo tenes, además de la voz que tenes".

image

" Yo soy feliz con lo que viví, con los amigos que me llevo. Gracias a todos por todo lo que aprendí, me voy plena " fue la reflexión de la participante.

Así quedó conformado el Team Lali: