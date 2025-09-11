La pícara definición que Celeste Cid le dedicó a su novio, Santi Korovsky: "Qué fuerte que está"

La artista piropeo al aire a su enamorado, el protagonista de División Palermo, una de las series más vistas en plataforma. "Está bueno, eh".
Celeste Cid sorprendió al dedicarle una "sensual" definición a su novio, Santiago Korovosky, con quien mantiene una relación amorosa hace poco más de 1 año y medio. En medio de una nota radial, la artista hablo de "lo bueno que está su novio". "¿Viste los dientes que tiene?", planteó, al aire.
“Esto nunca lo conté. Bájame las luces -bromea-. Cuando me nominaron a los Premios Cóndor por la serie Planners, yo estaba sola con una amiga que me había acompañado y en la fila de adelante estaba Santi. Lo conocí esa noche y él estaba con todo el elenco de División Palermo, que se ganaban todos los premios y subían una vez, dos veces y tres veces. Siempre festejaban y siempre era una fiesta", supo recordar, Celeste, durante una entrevista, sobre el día que conoció a Santiago.
"Yo estaba ahí, sola, con mi amiga y mi premio, sentadita. Y dije '¿De qué te sirve tener el premio en la mano si después te falta lo humano?', ¿para qué querés el reconocimiento si te falta el equipo, el amor con el que tus compañeros te miran o vos también estar apoyando a otros? Anhelé mucho eso", compartió Cid, sobre el análisis que hizo durante ese evento de premiación, 2 años atrás.
"Y fue algo que me re quedó. Yo igual en ese momento no empecé a hablar con él. Creo, no recuerdo, que él nos felicita en ese momento, pero algo muy pasajero. Y un par de meses después empezamos a hablar", compartió la actriz, sobre cómo se gestó el comienzo de su vínculo con el protagonista de División Palermo.
"Actuaba Santi Korovsky, no sé si lo conocés...", le dice Sebastián Wainraich a Celeste al aire, al hacerle una nota hace pocas horas en Vuelta y media, su programa en Urbana Play. "No, me suena... Ah, el que hacía de sombrilla (en referencia a uno de los personajes de Santiago). Si, me acuerdo", agregó, Celeste.
A lo que, Wainrach le dice: "es bárbaro", y ese comentario genera una espontánea, pícara y simpática reacción de Cid, con una dedicatoria a su novio. "qué fuerte que está. Está bueno, eh... ¿Vos viste esos dientes?, ¿esa sonrisa? La verdad que si, estoy muy enamorada", remató la artista, sin vueltas, al momento de definir sus sentimientos con Korovsky.
