La Voz Argentina: comenzaron los Playoff

Después de escuchar a los cantantes, Espósito expresó "¿Qué quieres que haga negrito? ¿Ya mismo? ¿No hay pausa? Bueno, mañana esto sigue, pero esta noche tengo que salvar a uno".

"El primer salvado o la primera salvada esta noche del Team Lali es Valentino " anunció la coach, lo que generó que todos fueran a abrazar al cantante que pasó a la siguiente etapa de "La Voz Argentina". Entonces, Lali explicó los motivos de su decisión "La verdad es que estuvo espectacular, todos lo estuvieron, pero siento que este primer salvado merece".

Cuando el conductor de "La Voz Argentina" le preguntó a Valentino si se lo esperaba, él confesó "La verdad que no. Sé que me salió mejor que la vez pasada pero no me lo esperaba. Quise venir a mostrar un poco de lo que estoy viviendo acá, no parar de soñar. Pensar que fui un chico cantando delante de un espejo y ahora estoy acá ".

Hoy, lunes 25 de agosto, los cuatro participantes que faltan cantar del Team Lali se presentarán en el escenario de "La Voz Argentina" y la coach deberá elegir a cuatro de ellos para seguir en su equipo para que acompañen a Valentino hacia el tramo final del programa. Después, de los seis participantes que quedan, sólo tres podrán ser elegidos por el voto del público para seguir en el talent show que conduce Nico Occhiato.