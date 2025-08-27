La Voz Argentina: crece la exigencia de los coaches

El participante Lisandro Domínguez se llevó una fuerte devolución de sus coaches de Miranda! y la Sole le remarcó su "temor" en los estribillos.
Para los Playoffs del Team Miranda! en "La Voz Argentina", el cantante Lisandro Domínguez debió afrontar un gran desafío, pero a la hora de las devoluciones no todo fue como esperaba y recibió un pedido de mayor esfuerzo de parte de Juliana Gattas.
Al artista oriundo de Saladillo le tocó interpretar el tema "Es por ti", la reconocida canción con la que el artista colombiano Juanes ganó dos premios Grammy Latino, en el año 2003.
Ante los "Es por ti" del estribillo, el coach Ale Sergi le aconsejó grabar a solas distintas versiones y después elegir la que más le gustara. Cuando finalizó su actuación en los Playoffs, Soledad Pastorutti le dijo que "tomó decisiones más acertadas en las estrofas" y agregó: "Te sentí más temeroso en los estribillos", por lo que le dijo que quizás tendría que haber apostado más por su voz de pecho "porque tiene con qué".
En su devolución, Ale Sergi le dijo a Lisandro que "tenían expectativas altas con él" porque "Lo que venías haciendo era excelente" pero manifestó su desconsuelo con la última actuación "Esto estuvo bien pero faltó autoconvencimiento" ,
"Hay que redoblar la apuesta por el momento del show en el que estamos" le pidió Juliana en el final de la devolución de Miranda!.
Debutó en las audiciones a ciegas con una emotiva versión de “Los libros de la buena memoria”, el tema de Luis Alberto Spinetta.
En la etapa de las batallas de "La Voz Argentina", se enfrentó a Fausto Leone con el tema “Polaroid de locura ordinaria” del rosarino Fito Páez.
Y, finalmente, en los Knockouts, interpretó “Algún lugar encontraré” de Andrés Calamaro.
