La Voz Argentina: crece la exigencia de los coaches

Al artista oriundo de Saladillo le tocó interpretar el tema "Es por ti", la reconocida canción con la que el artista colombiano Juanes ganó dos premios Grammy Latino, en el año 2003.

Embed

Ante los "Es por ti" del estribillo, el coach Ale Sergi le aconsejó grabar a solas distintas versiones y después elegir la que más le gustara. Cuando finalizó su actuación en los Playoffs, Soledad Pastorutti le dijo que "tomó decisiones más acertadas en las estrofas" y agregó: "Te sentí más temeroso en los estribillos", por lo que le dijo que quizás tendría que haber apostado más por su voz de pecho "porque tiene con qué".

Embed

En su devolución, Ale Sergi le dijo a Lisandro que "tenían expectativas altas con él" porque "Lo que venías haciendo era excelente" pero manifestó su desconsuelo con la última actuación "Esto estuvo bien pero faltó autoconvencimiento" ,

"Hay que redoblar la apuesta por el momento del show en el que estamos" le pidió Juliana en el final de la devolución de Miranda!.

Las presentaciones de Lisandro en "La Voz Argentina"

Debutó en las audiciones a ciegas con una emotiva versión de “Los libros de la buena memoria”, el tema de Luis Alberto Spinetta.

Embed

En la etapa de las batallas de "La Voz Argentina", se enfrentó a Fausto Leone con el tema “Polaroid de locura ordinaria” del rosarino Fito Páez.

Embed

Y, finalmente, en los Knockouts, interpretó “Algún lugar encontraré” de Andrés Calamaro.