El abogado de Morena Rial cree que le conseguirá la prisión domiciliaria

El letrado detalló que trabaja en conjunto con su colega Martín Leiro, con quien mantiene buena comunicación: “Tenemos la defensa ordenada, coincidimos en un montón de aspectos y eso está bueno porque cuando hay muchos abogados, no se llega al consenso”.

Sobre el beneficio que busca, Cipolla explicó que no se trata de una excarcelación completa, sino de una morigeración de la prisión preventiva: “No es un beneficio como la excarcelación porque va a estar presa, pero en la casa”, aclaró.

El abogado también relató un cruce que tuvo con el fiscal Patricio Ferrari: “Tuvimos un encontronazo por culpa de los dos. Él tiene un fuerte carácter y yo no me puedo callar la boca. Después le pedí las disculpas correspondientes”.

En cuanto a la vida domiciliaria de Morena, Cipolla confirmó que su pareja, Rodrigo, estaría presente junto a ella y su hijo: “Las veces que estuve con los dos, no lo vi tratarla mal. Es una persona tímida y Morena es más avasallante, por lo menos cuando está conmigo”.

El abogado destacó además que Rodrigo visitó a la influencer en el penal: “Fue a verla el domingo pasado”, señaló, subrayando la continuidad de su vínculo mientras se tramita la domiciliaria.