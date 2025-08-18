La Voz Argentina: Lali tuvo un Knockout triple, pero con decepción

Zoe Gotusso fue la encargada de anunciarle a Iara Lombardi, Aimel Salí y Santiago Maluendez -participantes del Team Lali- que realizarían el Knockout de a tres.

Luego de escuchar cantar a los tres participantes, Lali Espósito comenzó su devolución con "Yo me voy a retirar del canal, me voy por Fleming así vestida, parando el bondi", para manifestar poco después su reclamo a los tres cantantes: "Sentí que a los tres les faltó algo que no se negocia a esta altura del programa. Les tengo que decir con toda sinceridad que yo esperaba muchísimo más de este Knockout".

"Son los tres muy increíbles, por eso están acá. Pero no te voy a negar, Iara, que en un momento dije "¿qué le pasó? ¿qué pasó con Iara que es tan determinada cuando canta?". Lo que más me preocupó es que te vi con cero corazón, no te pasó nada" manifestó su decepción Lali.

La estrella pop explicó que sintió una energía baja en general y por eso vio la necesidad de animarlos durante las actuaciones: "No pude más, porque sentí que necesitaban que alguien les dijera 'vamos loco, ¿qué pasa acá?'... Siento que el que más estuvo donde tenía que estar era Santi, en los zapatos que le tocaban esta noche".

Antes de dar a conocer su elección, la coach les aclaró "Acá se viene a dejar a todas las chicas, está picante, los equipos están increíbles. A quien continúa le voy a pedir el doble de laburo vocal, trabajo en la canción, cantarla, sacarse un poco esta cosa de rigidez que ya no se permite más".

Lali eligió a Iara Lombardi, que no pudo contener las lágrimas, pero la sorpresa llegó cuando el Team Miranda! decidió robarse a Aimel Salí.