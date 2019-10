Afortunadamente el incidente no pasó a mayores y Lady continuó cantando "Milion reason" junto a Jack y le quitó importancia al asunto diciendo: "No te preocupes, estamos bien. No es tu culpa. ¿Podrías prometerme algo? ¿Puedes olvidar lo que acaba de pasar?". Y éste respondió: "Lo prometo", según la prensa local.

También bromeó sobre lo ocurrido: "¡Increíble! Al parecer nos queremos tanto que nos hemos caído del escenario. ¡Y sin soltarnos en ningún momento! Hemos acabado en el suelo el uno en brazos del otro. Parecíamos Jack y Rose en (la película) ‘Titanic’. Supongo que ahora deberíamos organizar una cita para tomar el té juntos".

Varios fans publicaron en las redes sociales los videos de la caída y del regreso de Lady Gaga al escenario.

Después del show, la popular cantante publicó fotos en Instagram de ella misma en una bañera, con el texto: "Rutina post espectáculo: baño de hielo por 5-10 min, baño caliente por 20, y entonces traje de compresión equipado con compresas frías por 20".

Un representante de Gaga no respondió un correo electrónico en busca de información. La cantante ha padecido fibromialgia, una condición marcada por dolores musculoesqueléticos crónicos y generalizados que la ha llevado a cancelar varios conciertos. En las redes sociales los seguidores de la también actriz de 33 años estuvieron preocupados, debido a que Lady Gaga sufre esa enfermadad crónica que genera dolor muscular y fatiga, como la misma cantante lo reveló hace dos años.