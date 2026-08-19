Lali Espósito apuntó contra Marcelo Polino y lo acusó de mentir "de mala leche"

La cantante respondió a las críticas del periodista por su actitud durante las grabaciones de la serie de Moria Casán y cuestionó sus intenciones.
La relación entre Lali Espósito y Marcelo Polino volvió a quedar en el centro de la escena luego de que el periodista cuestionara la actitud de la cantante durante las grabaciones de la serie sobre Moria Casán.
Polino, quien durante años mantuvo una relación cercana con la artista, aseguró que Lali habría evitado coincidir con él y con otras personas del entorno de Moria. Sus declaraciones no pasaron inadvertidas y provocaron una contundente respuesta de la cantante.
Lali habló con Ángel de Brito en LAM y negó las afirmaciones del periodista. Según explicó, existen registros de los horarios de grabación, además de fotografías y contenidos publicados, que permitirían comprobar que la versión de Polino no coincide con lo sucedido.
El conflicto comenzó cuando Polino se refirió en La Mañana con Moria al supuesto cambio de actitud de la artista. “La amorosa y cálida que era conmigo y con Moria ya no está. Un cambio ha habido”, expresó el periodista.
Ante estos dichos, Lali decidió responder públicamente. “Te lo digo solo porque vi algo que pusiste en X y porque me pinta”, aclaró antes de referirse a las declaraciones de Polino.
La cantante sostuvo que la versión era falsa y cuestionó duramente las intenciones del periodista. “Lo de Polino es una gran maldad porque bueno, sabemos por qué”, afirmó. Luego agregó: “Es falso y es de broncas que él sabrá, pero miente de mala leche”.
Durante su descargo, la cantante también relacionó las diferencias con Polino con sus posturas políticas y la cercanía del periodista con Fátima Flórez.
“Ladri Depósito lo confundió, qué va a ser. No me llama la atención, pero lo de él es por el Javo, me parece”, lanzó Lali.
Finalmente, la artista minimizó el enfrentamiento, aunque volvió a cuestionar la intención detrás de las declaraciones: “Igual, me chup... un huevo, solo que veo una muy mala intención en inventar de todo esto que, justamente, se aleja mucho de mi forma de ser”.
La tensión entre ambos no es nueva. Polino tuvo una relación cercana con Lali durante los primeros años de su carrera, pero con el tiempo se convirtió en uno de sus principales críticos y cuestionó en distintas oportunidades los cambios que, según su mirada, experimentó la artista a partir de su crecimiento profesional.
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