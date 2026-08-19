Lali Espósito apuntó contra Marcelo Polino y lo acusó de mentir "de mala leche"

Ante estos dichos, Lali decidió responder públicamente. “Te lo digo solo porque vi algo que pusiste en X y porque me pinta”, aclaró antes de referirse a las declaraciones de Polino.

La cantante sostuvo que la versión era falsa y cuestionó duramente las intenciones del periodista. “Lo de Polino es una gran maldad porque bueno, sabemos por qué”, afirmó. Luego agregó: “Es falso y es de broncas que él sabrá, pero miente de mala leche”.

Lali vinculó el conflicto con Javier Milei

Durante su descargo, la cantante también relacionó las diferencias con Polino con sus posturas políticas y la cercanía del periodista con Fátima Flórez.

“Ladri Depósito lo confundió, qué va a ser. No me llama la atención, pero lo de él es por el Javo, me parece”, lanzó Lali.

Finalmente, la artista minimizó el enfrentamiento, aunque volvió a cuestionar la intención detrás de las declaraciones: “Igual, me chup... un huevo, solo que veo una muy mala intención en inventar de todo esto que, justamente, se aleja mucho de mi forma de ser”.

La tensión entre ambos no es nueva. Polino tuvo una relación cercana con Lali durante los primeros años de su carrera, pero con el tiempo se convirtió en uno de sus principales críticos y cuestionó en distintas oportunidades los cambios que, según su mirada, experimentó la artista a partir de su crecimiento profesional.