Tini y Rodrigo de Paul: se conoció la fecha y el lugar de su casamiento

El diseño utiliza trazos suaves y una composición de inspiración clásica, en línea con la estética elegida para la celebración. La tarjeta incluye también la información correspondiente a la fecha, el horario y el lugar del evento.

Como mensaje para los invitados, la invitación lleva una frase escrita por la pareja: “Los esperamos con mucho amor”.

La tarjeta fue mostrada públicamente en el programa La mañana con Moria, donde se dieron a conocer las imágenes de la pieza.

El vestido de novia de Tini Stoessel será diseñado por Ludovic de Saint Sernin, elegido por la cantante para la boda.

La filtración de la invitación se suma a distintos detalles que la propia Tini Stoessel había compartido durante las últimas semanas. La cantante viajó a París junto a sus amigas Sofía Fernández y Carola Gil, además de su perrita Fifi, para realizar la primera prueba de su vestido de novia.

El diseño estará a cargo de Ludovic de Saint Sernin, diseñador francobelga nacido en Bruselas y criado en París. La elección fue revelada luego de que Tini mostrara parte del viaje en sus redes sociales.

La artista también había confirmado públicamente su compromiso con Rodrigo de Paul mediante un video publicado en Instagram. En las imágenes mostró el anillo y escribió: “Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida @rodridepau”.

Más tarde, al hablar sobre los preparativos, agregó: “Estoy emocionada, aparte les quiero contar todo el concepto de mi casamiento. Lo que significa para mí, lo que va a representar ese día. Estoy muy emocionada, muy feliz, voy a ir mostrando absolutamente todo”.