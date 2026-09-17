Primer adelanto de MasterChef Celebrity

La primera promo, titulado MasterChef: El Despegue, está ambientado en un avión. Wanda Nara y Maru Botana aparecen como azafatas; Damián Betular y Germán Martitegui, como pilotos y uno a uno, los participantes son presentados como “pasajeros” del vuelo. “El viaje de #MasterchefCelebrity está por comenzar. Wanda Nara, Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana están listos para que disfrutes este increíble vuelo desde el lunes 28 a las 22.15. Ajustate el delantal, que los participantes ya están llegando” dice la presentación.