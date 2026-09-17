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Primer adelanto de MasterChef Celebrity

Telefe presentó el avance del certamen culinario que volerá al aire el próximo el lunes 28, con Wanda Nara en la conducción y Maru Botana como la nueva jurado.

Finalizado Gran Hermano: Generación Dorada, Telefe oficializó el estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. El anuncio llegó con un spot promocional de unos tres minutos, emitido en la previa de la gran final de Gran Hermano: Generación Dorada, que consagró campeona a Solange “Sol” Abraham.

El certamen culinario volverá a la pantalla el lunes 28 de septiembre, a las 22.15, nuevamente con la conducción de Wanda Nara y la incorporación de Maru Botana al jurado compuesto por Damián Betular y Germán Martitegui.

La primera promo, titulado MasterChef: El Despegue, está ambientado en un avión. Wanda Nara y Maru Botana aparecen como azafatas; Damián Betular y Germán Martitegui, como pilotos y uno a uno, los participantes son presentados como “pasajeros” del vuelo. “El viaje de #MasterchefCelebrity está por comenzar. Wanda Nara, Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana están listos para que disfrutes este increíble vuelo desde el lunes 28 a las 22.15. Ajustate el delantal, que los participantes ya están llegando” dice la presentación.

El elenco completo de los 24 famosos es:

  1. Alejandro Lerner
  2. Martín “Campi” Campilongo
  3. Josefina “China” Ansa
  4. Diego Ramos
  5. Edith Hermida
  6. Elizabeth “La Negra” Vernaci
  7. Grego Rossello
  8. Hernán Coronel (Mala Fama)
  9. Julieta Poggio
  10. Julieta Nair Calvo
  11. Karina Mazzocco
  12. Lizy Tagliani
  13. Luciana Geuna
  14. Luck Ra
  15. Marta Fort
  16. Morena Beltrán
  17. Nazareno Casero
  18. Pablo Giralt
  19. Pablo Migliore
  20. José María “Pachu” Peña
  21. Paula Trápani
  22. Rocío Robles
  23. Sebastián Presta
  24. Mike Amigorena

Hay periodistas (Geuna, Vernaci, Mazzocco, Giralt, Hermida, Trápani), actrices y actores (Calvo, Ramos, Casero, Amigorena, Presta), humoristas (Campi, Pachu, Lizy), músicos (Lerner, Luck Ra, Coronel) y figuras de la farándula y el streaming, como China Ansa, Julieta Poggio, Marta Fort, Morena Beltrán y Rocío Robles. El exarquero Pablo Migliore suma el perfil deportivo.

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