Primer adelanto de MasterChef Celebrity

Telefe presentó el avance del certamen culinario que volerá al aire el próximo el lunes 28, con Wanda Nara en la conducción y Maru Botana como la nueva jurado.
Finalizado Gran Hermano: Generación Dorada, Telefe oficializó el estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. El anuncio llegó con un spot promocional de unos tres minutos, emitido en la previa de la gran final de Gran Hermano: Generación Dorada, que consagró campeona a Solange “Sol” Abraham.
El certamen culinario volverá a la pantalla el lunes 28 de septiembre, a las 22.15, nuevamente con la conducción de Wanda Nara y la incorporación de Maru Botana al jurado compuesto por Damián Betular y Germán Martitegui.
La primera promo, titulado MasterChef: El Despegue, está ambientado en un avión. Wanda Nara y Maru Botana aparecen como azafatas; Damián Betular y Germán Martitegui, como pilotos y uno a uno, los participantes son presentados como “pasajeros” del vuelo. “El viaje de #MasterchefCelebrity está por comenzar. Wanda Nara, Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana están listos para que disfrutes este increíble vuelo desde el lunes 28 a las 22.15. Ajustate el delantal, que los participantes ya están llegando” dice la presentación.
Wanda Nara vuelve a la conducción y en el jurado se mantienen Damián Betular y Germán Martitegui con la novedad de Maru Botana, que ocupa el lugar de Donato De Santis.
Hay periodistas (Geuna, Vernaci, Mazzocco, Giralt, Hermida, Trápani), actrices y actores (Calvo, Ramos, Casero, Amigorena, Presta), humoristas (Campi, Pachu, Lizy), músicos (Lerner, Luck Ra, Coronel) y figuras de la farándula y el streaming, como China Ansa, Julieta Poggio, Marta Fort, Morena Beltrán y Rocío Robles. El exarquero Pablo Migliore suma el perfil deportivo.
comentar