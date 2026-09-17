Moria Casán: Susana Giménez "es una jubilada del éxito"

Las dos divas volvieron a cruzarse mediáticamente luego la visita de "la Su" al Teatro Colón para ver una obra inspirada en un texto emblemático de Jorge Luis Borges.
El martes 15 de septiembre, Susana Giménez asistió al Teatro Colón para disfrutar de "Principio de éxtasis", el ballet contemporáneo inspirado en la obre "El Aleph" del escritor argentino Jorge Luis Borges. La diva fue invitada personalmente por Julio Bocca -director del Ballet Estable- con quien se encontró en una comida en Loro Negro, el espacio del actor Humberto Tortonese.
La obra -estreno mundial del Teatro Colón- está escrita por Goyo Montero y no se trata de una representación literal del libro, cuenta con la música del multipremiado Gustavo Santaolalla y Ricardo Darín presto su voz para los textos en off. "Principio de éxtasis" se presenta entre el 10 y el 20 de septiembre, a 40 años del fallecimiento del escritor Jorge Luis Borges.
En su dialogo con los periodistas, Susana Giménez confirmó que no volverá a la televisión durante 2026 porque se encuentra concentrada en un documental y en la serie sobre su vida -que esta produciendo Gustavo Yankelevich-. Sobre Moria Casán, a quien la prensa le señaló que había hablado bien de ella y que la incluyó en su biopic de Netflix, dijo “Ahora está tranquila, exitosa. Siempre nos hemos querido. Yo nunca le contesté las cosas que me decía”.
La respuesta de "La One" llegó el miércoles 16, en el programa "La mañana con Moria", por El Trece, cuando arrancó diciendo que la prensa quiere pelea y que “la Su no maneja el humor”. Después, la lengua karateca fue al grano “A mí no me mueve la aguja la Giménez, lo que diga ni lo que no diga. Ya está, es como una retirada espiritual. Es como una jubilada del éxito”.
El argumento que utilizó Moria fue muy claro: si no trabaja, vive en otro país y viene a Buenos Aires a “hacer sociales”, no está en actividad, “¿Qué vas a tener éxito porque vas un día a un desfile o te llevan al Colón?”.
Y recordó con su propia visita al Teatro Colón, cuando la aplaudieron de pie por 40 años de teatro “Trayectoria no es acumulación de éxitos”. Además, ironizó sobre la vida de Susana en Punta del Este como sedentaria “Pinta sillas, arregla jardines, es una gran utilera”.
Casán cerró su monologo diciendo que si alguien la percibe a ella como “tranquila” es que está “está en otro plano” y agregó “No estoy exitosa, estoy exitosísima”, Interpretando el “ahora está exitosa” de Susana como una ironía “Tiró un dardito. Si quiso mandar palito, no le da”.
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