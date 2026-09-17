Moria Casán: Susana Giménez "es una jubilada del éxito"

El argumento que utilizó Moria fue muy claro: si no trabaja, vive en otro país y viene a Buenos Aires a “hacer sociales”, no está en actividad, “¿Qué vas a tener éxito porque vas un día a un desfile o te llevan al Colón?”.

Y recordó con su propia visita al Teatro Colón, cuando la aplaudieron de pie por 40 años de teatro “Trayectoria no es acumulación de éxitos”. Además, ironizó sobre la vida de Susana en Punta del Este como sedentaria “Pinta sillas, arregla jardines, es una gran utilera”.

Casán cerró su monologo diciendo que si alguien la percibe a ella como “tranquila” es que está “está en otro plano” y agregó “No estoy exitosa, estoy exitosísima”, Interpretando el “ahora está exitosa” de Susana como una ironía “Tiró un dardito. Si quiso mandar palito, no le da”.