María Valenzuela llevó a juicio a Rodolfo Ranni: "Me destrozó"

"Está en la justicia y no es momento para hablar. Siendo un tema tan delicado y yo estando frágil, prefiero que eso lo maneje la abogada. Hubo una primera instancia y no se presentaron y ahora van a pedir una segunda. Veremos a dónde llegamos y cómo termina esto", dijo María, al aire del programa radial Agárrate Catalina, por La once diez.

"Pero la verdad, la verdad más verdadera, es que me destrozó. Me hizo mucho daño, mucho daño porque yo al Tano lo quería y lo conozco de toda la vida. Y me hizo mucho daño. Es más, me enfermé", lanzó, tajante, Valenzuela, adjudicándole a su excompañero teatral el haberle causado un gran mal.

"Me apoyan. Tengo a la abogada de Actores que está con este tema conmigo desde el día cero ayudándome. Así que, bueno, veremos en qué queda todo", explicó la artista, sobre el apoyo que está recibiendo de, nada más ni nada menos, que de la Asociación Argentina de actores.

CUÁL ERA LA OBRA QUE IBAN A COMPARTIR VALENZUELA Y RANNI

Dos leyendas del teatro, del cine y de la televisión como lo son María y Rodolfo se iba a reencontrar sobre las tablas con La noche de la basura, una impactante obra de Beto Gianola. La pieza mezclaba humor, drama y emoción en una historia inolvidable, que prometía llegar a lo más profundo de los corazones de los espectadores. Y que se presentaría en únicas 10 funciones, en el Teatro Metropolitan.

María Valenzuela, nota La obra de teatro que iban a compartir María y Rodolfo: La noche de la basura.

Pero durante los ensayos de la pieza teatral algo pasó entre Valenzuela y Ranni, ya que ella terminó internada, en mayo de este año, por un cuadro de estrés. "Sufrió destratos mientras ensayaban y María empezó a tener altibajos emocionales. Fuertes dolores de cabeza y una molestia en el pecho fueron los síntomas que encendieron las alarmas. Y María, que el año pasado había superado una internación, reingresó a un centro de rehabilitación", contaron, tiempo atrás, sobre Valenzuela.