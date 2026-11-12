La actriz puertorriqueña conducirá la ceremonia por décima vez.

La conducción estará a cargo de Roselyn Sánchez, actriz puertorriqueña que regresará al escenario de los Latin GRAMMY por décima vez.

Entre las personalidades confirmadas para entregar las estatuillas se encuentran Camila Cabello, Ryan Castro, Pablo Alborán, el beisbolista venezolano William Contreras, el futbolista mexicano Guillermo «Memo» Ochoa y Howie D, exintegrante de Backstreet Boys.

También participarán Greeicy, Joaquina, Lila Downs, Anthony Ramos, Daniela Mercury, Debi Nova, Luísa Sonza, Sara Schell y Trueno.

Antes de la ceremonia principal, la Academia Latina de la Grabación ya entregó algunos de sus reconocimientos especiales. El lunes 9 de noviembre, los cantantes Francisco Céspedes, Lila Downs, Alaska, Daniela Mercury y Chichí Peralta recibieron el Premio a la Excelencia Musical.

Los artistas que actuarán durante la ceremonia

La programación musical incluirá figuras internacionales y representantes de diferentes géneros. Entre los artistas confirmados para actuar se encuentran Daddy Yankee, Anitta, Bizarrap, Cristian Castro, Jorge Drexler, Feid, Karol G, Juanes, Milo J, Mon Laferte, Rosalía y Nathy Peluso.

La lista también incluye a Banda Los Recoditos, Miguel Colón, Divino, Diljit Dosanjh, Luis Enrique, Silvana Estrada, Camila Fernández, Luis Figueroa, Fonseca, Grupo Frontera, Kany García, Bad Gyal, Carín León, Grupo Niche, Niña Pastori, Rawayana, Reik, Elena Rose, Sofía Reyes, Yami Safdie, The Warning, Jay Wheeler y Xavi.

La ceremonia tendrá, además, dos segmentos especiales dedicados a figuras fundamentales de la música latinoamericana.

Uno de ellos será un homenaje al compositor mexicano José Alfredo Jiménez, en el centenario de su nacimiento. La presentación estará producida por Edgar Barrera y reconocerá el legado del autor en la música mexicana.

La cantante colombiana compite en las principales categorías.

El otro será un tributo a Willie Colón, músico y referente de la salsa fallecido en febrero de 2026. La presentación estará dirigida por Ennio Gatti, quien trabajó con el artista como director musical y líder de su banda. Participarán Juanes, Fonseca, Nathy Peluso, Grupo Niche y Ángel "Cucco" Peña, entre otros.

Latin GRAMMY 2026: los nominados en las cinco categorías principales

La competencia de este año tiene a Edgar Barrera como el principal nominado, con diez menciones en las categorías generales. Le siguen CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía, con siete nominaciones cada uno. Silvana Estrada y Mon Laferte cuentan con seis.

Álbum del Año

Anitta – EQUILIBRIVM.

CA7RIEL & Paco Amoroso – FREE SPIRITS.

Jorge Drexler – Taracá.

Silvana Estrada – Vendrán Suaves Lluvias.

Karol G – Tropicoqueta.

Mon Laferte – FEMME FATALE.

Carín León – MUDA.

Milo J – La Vida Era Más Corta.

Rawayana – ¿Dónde Es El After?.

Rosalía – LUX (Complete Works).

Canción del Año

Karol G y Marco Antonio Solís – «Coleccionando Heridas».

Jorge Drexler – «¿Cómo Se Ama?».

Silvana Estrada – «Dime».

Mon Laferte – «Femme Fatale».

CA7RIEL & Paco Amoroso junto a Sting – «Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día».

Juanes y Vivir Quintana – «Humano».

Rosalía junto a Yahritza y Su Esencia – «La Perla».

Santana junto a Becky G – «Mi Gran Amor».

Zanna – «Nilo».

Milo J – «Solifican12».

El dúo argentino suma siete nominaciones en esta edición.

Grabación del Año

CA7RIEL & Paco Amoroso – «Ha Ha».

Jorge Drexler – «¿Cómo Se Ama?».

Silvana Estrada – «Dime».

Loulu Gilberto – «O Amor Nos Encontrou».

Karol G y Marco Antonio Solís – «Coleccionando Heridas».

Mon Laferte – «Femme Fatale».

Carín León – «Desde Que Te Tengo».

Milo J – «Niño».

Rosalía junto a Yahritza y Su Esencia – «La Perla».

Elena Rose – «Alma».

Mejor Nuevo Artista

Delilah.

Fabian.

Loulu Gilberto.

Arath Herce.

Macario Martínez.

maye.

Sofia Monroy.

Kendall Peña.

Dora Sanches.

Aria Vega.

Zeca Veloso.

Mejor Álbum de Música Urbana