La 27ª edición de los Latin GRAMMY se realizará este jueves 12 de noviembre en Las Vegas. TNT y HBO Max transmitirán la alfombra roja y la ceremonia, con presentaciones de artistas internacionales y homenajes especiales.
La 27ª entrega anual de los Latin GRAMMY se realizará esta noche en Las Vegas y podrá verse en Argentina desde las 22:00 a través de TNT y HBO Max. La ceremonia tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena y reunirá a artistas de distintos géneros musicales, con actuaciones en vivo, homenajes y la entrega de premios en las principales categorías de la industria latina.
La actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez será la anfitriona de la gala por décima ocasión. Entre los artistas más destacados de esta edición figuran Edgar Barrera, quien encabeza las nominaciones con diez menciones, y CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía, que cuentan con siete cada uno.
La ceremonia principal comenzará a las 20, hora de Miami, lo que equivale a las 22 en Argentina. En América Latina, la transmisión estará disponible en exclusiva a través de TNT y la plataforma de streaming HBO Max.
En Estados Unidos, la gala podrá seguirse por Televisa/Univision y sus plataformas digitales. Antes del comienzo oficial, la señal realizará un programa especial desde las 19, hora de Miami.
La conducción estará a cargo de Roselyn Sánchez, actriz puertorriqueña que regresará al escenario de los Latin GRAMMY por décima vez.
Entre las personalidades confirmadas para entregar las estatuillas se encuentran Camila Cabello, Ryan Castro, Pablo Alborán, el beisbolista venezolano William Contreras, el futbolista mexicano Guillermo «Memo» Ochoa y Howie D, exintegrante de Backstreet Boys.
También participarán Greeicy, Joaquina, Lila Downs, Anthony Ramos, Daniela Mercury, Debi Nova, Luísa Sonza, Sara Schell y Trueno.
Antes de la ceremonia principal, la Academia Latina de la Grabación ya entregó algunos de sus reconocimientos especiales. El lunes 9 de noviembre, los cantantes Francisco Céspedes, Lila Downs, Alaska, Daniela Mercury y Chichí Peralta recibieron el Premio a la Excelencia Musical.
La programación musical incluirá figuras internacionales y representantes de diferentes géneros. Entre los artistas confirmados para actuar se encuentran Daddy Yankee, Anitta, Bizarrap, Cristian Castro, Jorge Drexler, Feid, Karol G, Juanes, Milo J, Mon Laferte, Rosalía y Nathy Peluso.
La lista también incluye a Banda Los Recoditos, Miguel Colón, Divino, Diljit Dosanjh, Luis Enrique, Silvana Estrada, Camila Fernández, Luis Figueroa, Fonseca, Grupo Frontera, Kany García, Bad Gyal, Carín León, Grupo Niche, Niña Pastori, Rawayana, Reik, Elena Rose, Sofía Reyes, Yami Safdie, The Warning, Jay Wheeler y Xavi.
La ceremonia tendrá, además, dos segmentos especiales dedicados a figuras fundamentales de la música latinoamericana.
Uno de ellos será un homenaje al compositor mexicano José Alfredo Jiménez, en el centenario de su nacimiento. La presentación estará producida por Edgar Barrera y reconocerá el legado del autor en la música mexicana.
El otro será un tributo a Willie Colón, músico y referente de la salsa fallecido en febrero de 2026. La presentación estará dirigida por Ennio Gatti, quien trabajó con el artista como director musical y líder de su banda. Participarán Juanes, Fonseca, Nathy Peluso, Grupo Niche y Ángel "Cucco" Peña, entre otros.
La competencia de este año tiene a Edgar Barrera como el principal nominado, con diez menciones en las categorías generales. Le siguen CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía, con siete nominaciones cada uno. Silvana Estrada y Mon Laferte cuentan con seis.
Álbum del Año
Anitta – EQUILIBRIVM.
CA7RIEL & Paco Amoroso – FREE SPIRITS.
Jorge Drexler – Taracá.
Silvana Estrada – Vendrán Suaves Lluvias.
Karol G – Tropicoqueta.
Mon Laferte – FEMME FATALE.
Carín León – MUDA.
Milo J – La Vida Era Más Corta.
Rawayana – ¿Dónde Es El After?.
Rosalía – LUX (Complete Works).
Canción del Año
Karol G y Marco Antonio Solís – «Coleccionando Heridas».
Jorge Drexler – «¿Cómo Se Ama?».
Silvana Estrada – «Dime».
Mon Laferte – «Femme Fatale».
CA7RIEL & Paco Amoroso junto a Sting – «Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día».
Juanes y Vivir Quintana – «Humano».
Rosalía junto a Yahritza y Su Esencia – «La Perla».
Santana junto a Becky G – «Mi Gran Amor».
Zanna – «Nilo».
Milo J – «Solifican12».
Grabación del Año
CA7RIEL & Paco Amoroso – «Ha Ha».
Jorge Drexler – «¿Cómo Se Ama?».
Silvana Estrada – «Dime».
Loulu Gilberto – «O Amor Nos Encontrou».
Karol G y Marco Antonio Solís – «Coleccionando Heridas».
Mon Laferte – «Femme Fatale».
Carín León – «Desde Que Te Tengo».
Milo J – «Niño».
Rosalía junto a Yahritza y Su Esencia – «La Perla».
Elena Rose – «Alma».
Mejor Nuevo Artista
Delilah.
Fabian.
Loulu Gilberto.
Arath Herce.
Macario Martínez.
maye.
Sofia Monroy.
Kendall Peña.
Dora Sanches.
Aria Vega.
Zeca Veloso.
Mejor Álbum de Música Urbana
Bad Gyal – Más Cara.
J Balvin y Ryan Castro – Omerta.
Beéle – Borondo (5020 Rcrds Sessions).
Karol G – Tropicoqueta.
Young Miko – Do Not Disturb: Late Checkout.
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