Tras la eliminación de Julieta Nair Calvo, nueve famosos cocinaron un plato libre con solo tres ingredientes del mercado, enterate de quiénes quedaron en riesgo.
En la noche del miércoles 11 de noviembre de 2026 comenzó la séptima semana de MasterChef Celebrity, un día después de la Gala de Eliminación del martes, en la que Julieta Nair Calvo se convirtió en la sexta eliminada de la temporada tras un desafío de empanadas de carne cortada a cuchillo.
Nueve participantes se pusieron el delantal blanco, ellos fueron Elizabeth “La Negra” Vernaci, Luciana Geuna, Lizy Tagliani, Edith Hermida, Pablo Migliore, Mike Amigorena, Grego Rossello, Josefina “La China” Ansa y Hernán Coronel de “Mala Fama”. La consigna fue elaborar un plato libre, dulce o salado, utilizando únicamente tres ingredientes del mercado. En las estaciones había algunos insumos básicos -como manteca o especias- bajo cajas de madera, pero la restricción generó un alto nivel de dificultad.
La Negra Vernaci contó con una ventaj porque, al haber ganado la medalla dorada en una gala anterior, pudo seleccionar cinco ingredientes en lugar de tres. El jurado de la noche estuvo integrado por Damián Betular, Maru Botana y Dolli Irigoyen, que reemplazó a Germán Martitegui.
Tras una prueba exigente y con desempeños generalmente buenos, el jurado decidió que subieran al balcón -y avanzaran a la gala de beneficios- Lizy Tagliani, Grego Rossello, Mike Amigorena, Elizabeth Vernaci y Luciana Geuna. Grego Rossello estuvo cerca de recibir el delantal gris, pero finalmente se sumó al grupo salvado.
Quienes obtuvieron el delantal gris y deberán enfrentar la gala de última chance fueron Edith Hermida, La China Ansa, Pablo Migliore y Hernán Coronel de Mala Fama. Ellos tendrán una sola oportunidad para revertir su situación y evitar la próxima Gala de Eliminación.
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