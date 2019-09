Una de las más fuertes y mediáticas fue la que tuvo con Fede Bal y ayer sorprendió al revelar que cuando se casó en Las Vegas con Fede Bal, obviamente lo hicieron por diversión para un programa de televisión y puso como nombre el de Gladys Florimonte.

Entre risas la actriz de Departamento de Soltero, confesó que en el momento que le requerían los datos le salió decir el de la actriz cómica y firmó con el nombre de Florimonte.

"Por las dudas, pensé mira si esto tiene validez de verdad, no sé si estoy para casarme, y por las dudas puse otro nombre". Lo cierto es que cuando le preguntaron porqué se le ocurrió poner el nombre de Gladys, ella dijo: "No sé porque se me ocurrió ese nombre en ese momento". Ante ese relato queda confirmado que Laurita tenía razón sobre la relación.