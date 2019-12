Le quisieron hacer un "secuestro virtual" al padre de Luciana Salazar

"Lo acaban de llamar a mi papá para decirle que me tenían secuestrada con mi hija y le pusieron una voz llorando y que le lleven todo el dinero. Por suerte mi papa es astuto y me llamó. Mi mamá en un ataque de nervios. Que reverendos HDP. ¡Tengan mucho cuidado!", dijo Luli.

Camila, la hermana de Luli, no desmintió el intento de engaño al papá pero aclaró que el mensaje del secuestro no identificaba a Luciana como la secuestrada. Como siempre, esos llamados son al azar y el estafador de intento no sabía que el padre de su víctima era una figura pública.

Algunos en las redes aprovecharon la aclaración para caerle a la rubia, mientras otros tomaron a bien su mensaje preventivo para que todos estén con la guardia alta frente a situaciones similares.