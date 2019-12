Lele Pons: "Además de bullying, sufrí otro tipo de abusos"

Este nuevo tema mezcla la actitud del urbano, el ritmo del reggaeton, el sonido del pop latino y su propio carisma que se suma a versos cargados de fuerza femenina. El coro se caracteriza por ser pegajoso y por estar cargado de energía y espíritu. La canción y el video comparten un mensaje muy importante, ya que incitan al empoderamiento femenino y a siempre decir “NO” a la violencia y a la agresión de cualquier tipo.

Eleonora Gabriela Pons Maronese es su nombre completo y en un reportaje exclusivo para Diario Popular, la artista e influencer dio a conocer detalles de este nuevo material, acerca de distintas situaciones delicadas que le toco vivir, la respuesta hacia los que la critican, hasta dónde piensa hacer crecer su carrera, el amor, sus defectos y virtudes y hasta se dio el tiempo para dejarnos unas recomendaciones de cómo ser un o una gran influencer. Entérate de todo en esta nota.

-¿De qué se trata Vente pa la...?

-Este trabajo habla del maltrato emocional o físico o lo que sea de una relación que es muy toxica. Se trata de finalmente decir: "basta, me merezco algo mejor que eso" y no estar en una relación que te manipulan y te hacen sentir menos que lo que eres. Es una canción personal y el título esta puesto como diciendo "vete para la casa". Es también para lo que tú quieres decir, porque yo nunca dije la palabra y lo dejé para que el público decida lo que quiera decir.

-Decidiste realizar este tema en un momento muy especial, ya que hay un empoderamiento femenino increíble a nivel mundial. ¿Cómo fue que se te ocurrió o simplemente surgió el tema así?

-Este era un tema que yo había hecho como en febrero y lo pusimos ahora. Creo que es el mejor momento para lanzarlo. No es solamente para mujeres; es también para hombres, porque ellos también pasan por las mismas cosas. No solamente las mujeres son víctimas.

-Sufriste bullying en la escuela de pequeña, ¿ llegaste a tener vos algún tipo de acoso o abuso?

-Sí, yo sufrí otro tipo de abusos. Pero del único que yo hablo públicamente es el del bullying porque estos temas así fuertes se habla más con arte y con la música, y no de una forma impulsiva.

ADEMÁS:

María Becerra es la youtuber con el video más visto de 2019 en Argentina

-¿Qué haces con los comentarios negativos y ataques a través de las redes?

- Viene de gente que no me conoce. Y ver los comentarios negativos no va a cambiar nada, porque si los vas a ver te vas a sentir mal y sino los ves te vas a sentir bien porque no te van a cambiar.

-Si tenes que nombrar cuatro virtudes y cuatro defectos ¿cuáles serían?

-Vamos con los defectos primero: primero, me como las uñas; segundo, soy muy alérgica a todo; tercero soy muy impuntual y no me gusta levantarme temprano a la mañana. Las virtudes... soy muy familiar, me río de mi misma, me gusta mucho bailar y me gusta la nariz que me hice. Me gusta que no tengo miedo de expresar las cosas que me he hecho. No tengo secretos.

-Si tendrías que dar unos tips para ser influecer ¿Cuáles serían?

-Primero, colaborar mucho con gente que admiras. Después, ser tu misma, no copiar a nadie y tercero es saber que no va a ser fácil y tener presente que se puede tardar un año o dos. No creas que esto va a pasar del día a la noche. Trabaja mucho porque a mí me tardo. Espera que va a llegar tu tiempo.

-Si hablamos de sentimientos ¿cómo está tu corazón?

-Mi corazón esta bien (risas)

-¿Está acompañado, está solito?

-Está bien acompañado...

-¿Sos de enamorarte mucho y apostar al amor?

-A mí me gusta el amor, pero soy muy complicada porque soy muy insegura de la persona que me quiere y uno a veces se puede asustar. La verdad es que uno no sabe si está enamorada o ilusionada. Me cuesta saber la diferencia.

-¿Qué te depara lo que resta del año?

-Después de este tema, voy a Puerto Rico a disfrutar de las vacaciones y después empezar el Año Nuevo con otros proyectos muy importantes.

Lele es una celebridad de Internet, modelo, comediante, presentadora, youtuber. En 2016, fue considerada como «La venezolana más influyente del mundo» por la revista Time y fue galardonada en la categoría internacional de los Premios Streamy. En 2017, figura en la lista Forbes 30 menores de 30 y al siguiente año fue nombrada oficialmente por la revista Forbes, como la hispanohablante más influyente en redes sociales en todo el mundo con tan solo 21 años. Es sobrina de la ex reina de belleza y finalista del Miss Venezuela Marilisa Maronese y a su vez familia y sobrina política del cantante puertorriqueño Chayanne por el matrimonio entre ambos.