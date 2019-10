Leticia Brédice expone en redes sociales una pelea con su pareja

En Instagram subió una fuerte discusión con Parrilla, haciendo pública una pelea que, hasta ayer, la pareja mantenía en perfil extremadamente bajo. Brédice le dijo de todo: desde "Machista" a "Maltratador": "Machista, agredís sin parar. Sos antiguo. El demonio. Vos tenés calle, putas y noches. Respete, pendejo con chupines".

El conducor de Los Angeles de la Mañana y jurado de Showmatch, Angel De Brito, señaló al respecto. "Leticia Brédice se cansó y publicó esto en Instagram" y pasó a la lectura de la diatriba de Brédice contra su pareja: "Me ofendés, me decís lo peor siempre. Así no me hablás más. No es elegante. No es pisar la cabeza. Me gritás todo. Me cansaste. Mala leche".

Ahí no terminó la actriz, siguió con su fuerte descargo: "Sé humano, no me entendés. Respetá. Pedís que te busque trabajo. Señor, entienda, respetá". De Brito remató: "Esto me sorprende porque ella nunca tuvo un escándalo mediático de este estilo. Siempre habló bien de sus exparejas". A lo que la panelista del ciclo de la mañana de El Trece, Andrea Taboada, agregó: "Amigos de la pareja me dicen que tienen una relación de ir y volver, hace más de tres años que salen. Es una relación, no quiero decir tóxica, pero es algo así".

Este año Brédice fue una de las concursantes de Bailando por un Sueño (El Trece). Para ella fue el debut en la pista más famosa del país. Dos meses atrás, junto a Erica Rivas protagonizó el film de terror Bruja, con dispar suerte en la taquilla. La actriz tiene carácter extrovertido, pero nunca hizo de su vida privada una cuestión pública. Es la primera vez que la actriz se desata en las redes sociales y se expone con un "mal de amores" que según sus palabras expresan rabia y bronca.