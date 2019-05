Leticia Siciliani: "Me divertiría ir a una gala de Bailando como hermana"

El show de Tinelli sería demasiada exposición para la actriz. Pero admite que no tendría problemas en hacer una participación especial. La satisfacción por la obra, la serie con Echarri y su faceta de cantante

Leticia Siciliani es Delia. Se formó con Hugo Midón, entre otros y debutó en televisión con “Mis amigos de siempre”, luego hizo “Esperanza mía” y más recientemente“100 días para enamorarse”. Jamás la convocaron para Showmatch, aunque a ella le gusta mucho bailar. Este año, su hermana Griselda integra la nómina de participantes y es probable que a Leti le llegue la convocatoria para acompañarla en alguna gala. “Nunca me han convocado explicó y agrega con humor-. Se ve que no les intereso... jaja. Me gusta bailar, pero jamás tomé clases. Solo me divierte. No sé si me bancaría la exposición. Tendría que saber aceptarlo. Pero me divierte que mi hermana Griselda participe. Y bailaría con ella si me convocan para alguna gala. Eso sí me divertiría, ir como hermana al Bailando. Es una genia bailando”.