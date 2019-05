Lisandro Carret y su Pasión por la vida y la música

Heredero del inefable Pato, su padre fue una marca para siempre en su vida: "De él aprendí todo lo que soy. Estoy muy agradecido de lo que viví. Mi papá fue una gran persona, no sólo dicho por mí, sino también por todos aquellos que tuvieron la chance de trabajar con él. Era un hombre de unos valores inquebrantables que cultivaba el cuidado de la familia y de la amistad como ninguno. Me inculcó el respeto al trabajo y a atenderlo porque es un bien escaso. Mi papá siempre me decía que se tenía que tener prudencia con el compañero arriba del escenario porque no hay que interrumpirlo y se tiene que dejar lugar para que todos participen. La única espina que me queda clavada es que no pudo llegar a conocer a mi hijo Rafael, pero soy un convencido de que él me lo envió desde el cielo para hacerme más feliz".

Al ser consultado en cómo se autodefine, no duda un instante: "Soy un showman. Hago muchas cosas a la vez y me preparé para ello. Soy un actor completo con algunos agregados como el canto y la locución. Estudié muchas cosas como producción de radio y televisión, teatro en Estados Unidos, locución y coaching ontológico. Todas estas cosas me llevaron al lugar donde hoy me encuentro y me hacen capaz de poder auto gestionarme porque la vida del actor tiene muchos altibajos y hay que ser capaz de reinventarse y hacer de todo para seguir trayendo el pan a la casa".

El programa Pasión de Sábado compite en la terna de los premios Martín Fierro por mejor programa musical: "Realmente es un halago participar de la nominación. Ya de por sí estoy muy orgulloso porque eso suceda. Naturalmente, todos los que están nominados quieren ganar pero sabemos que la competencia que tenemos es muy dura porque también está Luis Brandoni con un programa de tango que es realmente muy bueno y La Peña de Morfi que también lleva artistas de folcklore excelentes. Ante tamaña competencia creo que nosotros somos muy fuertes en la producción del programa, que es una de las mejores del país. Pero más allá del resultado final, que APTRA nos tenga en cuenta es un orgullo".