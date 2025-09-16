Qué dijo Gustavo Cordera en su inesperado pedido de disculpas: "No quise lastimar a nadie"

El origen de la polémica que tuvo como epicentro a Gustavo durante una década se rememora a una charla que el exlíder de Bersuit Vergarabat mantuvo con estudiantes de la escuela de periodismo TEA ARTE en 2016.

Allí, el músico tuvo polémica definiciones que quedaron en la memoria social, en referencia a una serie de afirmaciones sobre las relaciones sexuales y su correspondiente consentimiento, que generaron un inmediato "rechazo" público.

"Es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la concha caliente quiera coger con vos, vos no te las puedas coger. Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente", manifestó, en su momento, Cordera.

"Si yo tengo algo bueno para darte puedo desvirgarte como nadie en el mundo. A mí hablame de cómo te sentís y te entiendo, pero si me hablás de los derechos no te escucho porque no creo en las leyes de los hombres, sí en las de la naturaleza", agregó Gustavo.

La gran repercusión que tuvieron las palabras del artista le generaron no sólo una cancelación pública sino también de sus conciertos y presentaciones sobre el escenario, situación que se mantuvo a lo largo del tiempo. Al que el propio Cordera lo definió, incluso, como una "muerte social".

¿ES VERÍDICO EL PEDIDO DE DISCULPAS DE CORDERA?

“Nunca antes en la historia de la humanidad se vio una organización tan eficiente, tan coordinada y de tanta inversión para la persecución y cancelación de una persona”, dijo Gustavo, pocos días atrás, en una entrevista con Pedro Rosemblat. Y aunque esta nota generó controversias y el novio de Lali Espósito fue criticado por como llevó adelante la entrevista, en las últimas horas el cantante volvió a hablar.

Polémicos dichos de Gustavo Cordera

Otro día perdido

Y en esta oportunidad, desde Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en las noches de El 13, por primera vez pidió disculpas en un medio masivo de comunicación. “Tuve la mala fortuna y la desgracia de haberme equivocado”, dijo y agregó: “En aquel momento histórico dije algo en un lugar de una manera desubicada, de una manera que lastimó a mucha gente".

"Quiero pedir disculpas públicamente por eso, quiero cerrar esa herida definitivamente”, amplió Cordera. “No quise lastimar a nadie, no fue esa mi intención. Hago canciones hace muchos años y las canciones son justamente puentes para para que las partes se junten, para integrar, para que las heridas sanen. No le voy a pedir a la gente que me perdone porque cada uno tiene sus tiempos internos para hacerlo, pero sí quería pedir disculpas”.