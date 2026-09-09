Murió Chiche Gelblung, un histórico del periodismo

El reconocido conductor y productor falleció a los 82 años en el Sanatorio Mater Dei, donde había sido internado por el agravamiento de una afección respiratoria.
Este miércoles murió Samuel “Chiche” Gelblung, una de las figuras históricas del periodismo argentino. El conductor y productor tenía 82 años y se encontraba internado en el Sanatorio Mater Dei desde el martes, luego de que se agravara una afección respiratoria que afectaba su estado de salud.
El periodista ya había atravesado una delicada situación médica en mayo, cuando fue ingresado a terapia intensiva en el Sanatorio De los Arcos a raíz de una trombosis en el tobillo. Durante aquella internación le colocaron un stent en una de sus piernas. Ese cuadro se había producido después de una caída que, según trascendió, había sufrido semanas antes y a la que inicialmente no le había dado mayor importancia
Chiche Gelblung comenzó su carrera periodística muy joven y encontró en la prensa gráfica uno de sus principales espacios de formación. En 1966 ingresó a Editorial Atlántida, donde rápidamente se destacó por su capacidad para encontrar historias y llegó a convertirse en director de la revista Gente, cargo que ocupó entre 1976 y 1981.
Durante aquellos años, Gelblung también desarrolló una faceta como corresponsal y enviado especial. Cubrió conflictos internacionales como las guerras de Biafra, Vietnam y Yom Kipur, experiencias que reforzaron su perfil de periodista de investigación y de terreno. Después de su salida de Atlántida, pasó por Editorial Perfil y estuvo al frente de la revista La Semana, además de colaborar con distintos diarios.
La radio fue otro de los grandes capítulos de su carrera. En 1993 comenzó a conducir La Súper Mañana de Chiche Gelblung y luego se consolidó con Edición Chiche en Radio 10. Más adelante pasó por emisoras como Radio Mitre, Radio Rivadavia y Radio Del Plata, siempre con un estilo marcado por la actualidad, las entrevistas y una mirada directa sobre los temas del momento.
En televisión, Gelblung se convirtió en una figura central durante los años 90. Su llegada a la pantalla estuvo vinculada a Memoria, ciclo que combinó actualidad, investigación y una fuerte impronta de producción. Más tarde condujo otros espacios, entre ellos 70.20.10, y participó de diferentes programas periodísticos y de actualidad.
Su inquietud por los nuevos formatos también lo llevó al periodismo digital. En 2006 fundó Minuto Uno, portal que dirigió durante sus primeros años y que posteriormente fue vendido al Grupo Indalo. Más tarde creó otros proyectos vinculados a la información y el espectáculo, como Infoveloz y RatingCero.
A lo largo de más de cinco décadas, Gelblung construyó una trayectoria que pasó por redacciones, estudios de radio y televisión y medios digitales, siempre con la curiosidad como motor. Su estilo frontal, su exigencia profesional y su capacidad para detectar historias lo convirtieron en una figura reconocible de los medios argentinos, actividad que mantuvo prácticamente hasta sus últimos días.
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