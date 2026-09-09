Murió Chiche Gelblung, un histórico del periodismo

Fue corresponsal de guerra y enviado especial en varios conflictos internacionales. (Foto: Guerra Civil en Nigeria, 1969).

La radio fue otro de los grandes capítulos de su carrera. En 1993 comenzó a conducir La Súper Mañana de Chiche Gelblung y luego se consolidó con Edición Chiche en Radio 10. Más adelante pasó por emisoras como Radio Mitre, Radio Rivadavia y Radio Del Plata, siempre con un estilo marcado por la actualidad, las entrevistas y una mirada directa sobre los temas del momento.

En televisión, Gelblung se convirtió en una figura central durante los años 90. Su llegada a la pantalla estuvo vinculada a Memoria, ciclo que combinó actualidad, investigación y una fuerte impronta de producción. Más tarde condujo otros espacios, entre ellos 70.20.10, y participó de diferentes programas periodísticos y de actualidad.

Su inquietud por los nuevos formatos también lo llevó al periodismo digital. En 2006 fundó Minuto Uno, portal que dirigió durante sus primeros años y que posteriormente fue vendido al Grupo Indalo. Más tarde creó otros proyectos vinculados a la información y el espectáculo, como Infoveloz y RatingCero.

A lo largo de más de cinco décadas, Gelblung construyó una trayectoria que pasó por redacciones, estudios de radio y televisión y medios digitales, siempre con la curiosidad como motor. Su estilo frontal, su exigencia profesional y su capacidad para detectar historias lo convirtieron en una figura reconocible de los medios argentinos, actividad que mantuvo prácticamente hasta sus últimos días.