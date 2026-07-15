Los famosos celebraron el triunfo de la Selección Argentina en las redes sociales

"¡Gracias Dios!", escribió Valentina Cervantes agarrada a un rosario y orgullosa de su esposo Enzo Fernández.

"Argentina te amamos. Los ingleses quisieron achicarnos pero no pudieron, no conocemos la tibieza", destacó Cande Tinelli sobre el desempeño de la Selección Argentina.

Delfina Chaves también se subió a la emoción mundialista en sus redes sociales

Laurita Fernández le agradeció a la Selección Argentina por tanta alegría: "Vamos Argentina los amo".

Jimena Barón celebró junto a Matías Palleiro; la pareja lleva semanas en Estados Unidos siguiendo a la selección argentina en el Mundial 2026

,,,,