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Los famosos celebraron el triunfo de la Selección Argentina en las redes sociales

Luego del enorme triunfo de la "Scaloneta", las celebridades argentinas lo festejaron con posteos en sus perfiles en las redes sociales.

La Selección Argentina venció 2 a 1 a Inglaterra y se metió en la final del Mundial 2026, en medio de un partido emotivo que quedará por siempre en la historia.

Luego del partido, las redes sociales estallaron con un tendal de mensajes y los famosos también se sumaron a la celebración. Por ejemplo, Marley y Vicky Xipolitakis lo hicieron desde la tribuna en su cobertura para Telefe.

La China Suárez, desde Miami, también compartió su alegría por el triunfo de la Selección Argentina.

Carolina Calvagni, la esposa del futbolista argentino Nicolás Tagliafico, destacó la labor de su marido en el campo de juego: "Te amo tanto. Sos increíble".

"¡Gracias Dios!", escribió Valentina Cervantes agarrada a un rosario y orgullosa de su esposo Enzo Fernández.

"Argentina te amamos. Los ingleses quisieron achicarnos pero no pudieron, no conocemos la tibieza", destacó Cande Tinelli sobre el desempeño de la Selección Argentina.

Delfina Chaves también se subió a la emoción mundialista en sus redes sociales

Laurita Fernández le agradeció a la Selección Argentina por tanta alegría: "Vamos Argentina los amo".

Jimena Barón celebró junto a Matías Palleiro; la pareja lleva semanas en Estados Unidos siguiendo a la selección argentina en el Mundial 2026

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