Video: la emoción de Messi tras llevar a Argentina a otra final del mundo

Brasil 2014 dejó un gran dolor porque hubiera sido increíble levantar el trofeo en el país vecino y el equipo de Alejandro Sabella lo merecía porque fue claramente superior a Alemania. Qatar 2022 fue la revancha, el trofeo que le debía el fútbol al Rey, en la mejor final del mundo de la historia contra la Francia de Mbappé. Y ahora se viene otro tremendo duelo contra la España de Lamine Yamal, el crack de Barcelona de 19 años que es presente y futuro del fútbol.