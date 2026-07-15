Video: la emoción de Messi tras llevar a Argentina a otra final del mundo

Tras el pitazo final y concretarse la remontada a Inglaterra para ir al partido decisivo, Leo se arrodilló en el césped del estadio de Atlanta y agitó con fuerza sus brazos completamente emocionado.
Pitó Ismail Elfath en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Argentina logró una épica remontada por 2 a 1 a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 y clasificó al partido decisivo contra España en donde buscará la cuarta estrella. Messi escucha el pitazo, se arrodilla al césped y empieza a agigantar sus brazos con fuerza completamente emocionado, solamente por unos segundos hasta que José "Flaco" López primero y después demás compañeros llegaron a abrazarlo.
Es el inicio de los festejos de Messi que durarán varias horas después de una histórica victoria para la Selección y clasificación al partido por el trofeo más lindo de todos. Ya son tres las finales del mundo que Leo llevó a la Albiceleste: Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Brasil 2014 dejó un gran dolor porque hubiera sido increíble levantar el trofeo en el país vecino y el equipo de Alejandro Sabella lo merecía porque fue claramente superior a Alemania. Qatar 2022 fue la revancha, el trofeo que le debía el fútbol al Rey, en la mejor final del mundo de la historia contra la Francia de Mbappé. Y ahora se viene otro tremendo duelo contra la España de Lamine Yamal, el crack de Barcelona de 19 años que es presente y futuro del fútbol.
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