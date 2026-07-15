"Las Malvinas son argentinas": el plantel festejó con esta bandera en el campo de juego

Más allá de la celebración, la imagen también abrió un interrogante reglamentario. Tanto la FIFA como la IFAB prohíben la exhibición de mensajes considerados de contenido político dentro de los estadios y durante los actos oficiales del torneo. Por ese motivo, resta saber si el organismo analizará lo ocurrido y decidirá aplicar alguna sanción a la AFA por la presencia de la bandera durante los festejos.

También hubo tiempo para seguir la celebración en la intimidad del vestuario. Entre canciones dedicadas a Inglaterra y otros cánticos que ya apuntaban a España, el plantel comenzó a vivir la previa de la gran final del próximo domingo. Allí, la Selección buscará defender el título obtenido en Qatar 2022, convertirse en bicampeona del mundo y sumar la cuarta estrella a su escudo.

Los videos de los festejos en el vestuario:

¡ARGENTINA Y UNA DEDICATORIA ESPECIAL A INGLATERRA EN EL FESTEJO EN EL VESTUARIO! #ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/XsaPf8nLZi — SportsCenter (@SC_ESPN) July 15, 2026