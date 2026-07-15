"Las Malvinas son argentinas": el plantel festejó con esta bandera en el campo de juego

Con una bandera que representa lo que todos sentimos, los jugadores celebraron el triunfo ante Inglaterra. La imagen recorrió el mundo y podría ser evaluada por la FIFA.
La Selección Argentina celebró la clasificación a la final del Mundial 2026 con una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo. En medio de los festejos tras el agónico 2-1 ante Inglaterra, los futbolistas desplegaron una bandera con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas", un mensaje de enorme valor simbólico para el país por el histórico reclamo de soberanía sobre las islas y la memoria de la Guerra de Malvinas de 1982.
Con el pitazo final en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, los jugadores dejaron atrás la tensión de una semifinal épica y fueron directo hacia la tribuna ocupada por los hinchas argentinos. En ese momento apareció la bandera, que fue sostenida por Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez, mientras el plantel celebraba junto al público. Más tarde, Leandro Paredes reforzó el mensaje al ser consultado por la prensa: "Siempre serán argentinas".
La escena adquirió una dimensión especial por el contexto del partido. Durante la previa, distintas organizaciones de excombatientes habían pedido que el encuentro frente a Inglaterra no fuera interpretado como una revancha deportiva por la guerra, sino como una oportunidad para mantener vigente el reclamo argentino sobre las islas.
Los festejos continuaron con los clásicos cánticos entre jugadores e hinchas, que ya comenzaron a palpitar la definición del domingo frente a España. Mientras el plantel saludaba desde el campo de juego, miles de argentinos entonaron "El domingo, cueste lo que cueste, tenemos que ganar", en una comunión que reflejó la ilusión de conquistar una nueva Copa del Mundo.
Más allá de la celebración, la imagen también abrió un interrogante reglamentario. Tanto la FIFA como la IFAB prohíben la exhibición de mensajes considerados de contenido político dentro de los estadios y durante los actos oficiales del torneo. Por ese motivo, resta saber si el organismo analizará lo ocurrido y decidirá aplicar alguna sanción a la AFA por la presencia de la bandera durante los festejos.
También hubo tiempo para seguir la celebración en la intimidad del vestuario. Entre canciones dedicadas a Inglaterra y otros cánticos que ya apuntaban a España, el plantel comenzó a vivir la previa de la gran final del próximo domingo. Allí, la Selección buscará defender el título obtenido en Qatar 2022, convertirse en bicampeona del mundo y sumar la cuarta estrella a su escudo.
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