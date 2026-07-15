Confirmados los artistas para la ceremonia de clausura del Mundial 2026

Esta será la primera vez que una final de Mundial cuente con un show de clausura de estas características, combinando música, cultura y fútbol. La producción busca cerrar de forma emotiva un torneo histórico coorganizado por tres países Estados Unidos, México y Canadá.

En Argentina, el evento se podrá vera partir de las 14:30, y se espera que tenga una audiencia global récord.

Los otros artistas destacados en el Mundial

Desde el inicio del Mundial 2026 han participado diferentes figuras como Shakira -que interpretó “Dai Dai” junto a Burna Boy en la inauguración-, KatyPerry,MichaelBublé,AndreaBocelli,AlejandroFernández, Maná, Alanis Morissette y Katy Perry, entre otros.

La final también tendrá su propio show de medio tiempo con Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, entre otros.

La ceremonia de clausura promete ser un broche de oro para el primer Mundial realizado con 48 selecciones y tres países anfitriones.