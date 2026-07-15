Confirmados los artistas para la ceremonia de clausura del Mundial 2026

Finalmente se dieron a conocer los nombres de los artistas que tendrán a su la ceremonia de clausura del Mundial 2026 organizado por Estados Unidos, Mexico y Canadá.
La FIFA -Federación Internacional de Fútbol Asociación- dio a conocer los nombres de los principales artistas que participarán en la ceremonia de clausura del Mundial 2026 que se disputó en Estados Unido, México y Canadá, que se celebrará el próximo domingo 19 de julio, en el MetLife Stadium deEast Rutherford, Nueva Jersey, 90 minutos antes del pitazo inicial de la final.
Según el comunicado oficial, el espectáculo estará encabezado por la cantante italiana Laura Pausini, la cantante, actriz, bailarina Nicole Scherzinger -ex Pussycat Dolls- y el cantante británico Robbie Williams. Además, se sumarán el streamer Darren Jason Watkins Jr. -conocido como IShowSpeed o simplemente Speed- y el actor de Hollywood Tom Cruise en roles especiales -aún no se detalló exactamente qué harán, aunque Cruise ya tiene experiencia en ceremonias olímpicas con acrobacias-.
La cantante y actriz estadounidense Jennifer Hudson, también conocida por su apodo J.Hud -ganadora del EGOT: Emmy, Grammy, Oscar y Tony- interpretará el himno nacional de Estados Unidos antes del partido.
El director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Heimo Schirgi, destacó que “La ceremonia de clausura evocará la misma emoción con la que se dio la bienvenida al mundo en las ceremonias de apertura en Canadá, México y Estados Unidos, y cerrará el círculo del Mundial de 2026”.
Esta será la primera vez que una final de Mundial cuente con un show de clausura de estas características, combinando música, cultura y fútbol. La producción busca cerrar de forma emotiva un torneo histórico coorganizado por tres países Estados Unidos, México y Canadá.
En Argentina, el evento se podrá vera partir de las 14:30, y se espera que tenga una audiencia global récord.
Desde el inicio del Mundial 2026 han participado diferentes figuras como Shakira -que interpretó “Dai Dai” junto a Burna Boy en la inauguración-, KatyPerry,MichaelBublé,AndreaBocelli,AlejandroFernández, Maná, Alanis Morissette y Katy Perry, entre otros.
La final también tendrá su propio show de medio tiempo con Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, entre otros.
La ceremonia de clausura promete ser un broche de oro para el primer Mundial realizado con 48 selecciones y tres países anfitriones.
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