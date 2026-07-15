Messi brilló ante Inglaterra: dueño del balón, dos asistencias y un nuevo récord

¡¡¡LAUTORO!!! ¡¡¡GOLAZO AGÓNICO DE CABEZA DE LAUTARO MARTÍNEZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA VS. INGLATERRA!!!



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No hubo La Mano de Dios ni hubo Gol del Siglo, tampoco la Guerra de Malvinas fue hace tan poco como aquella vez, pero la genialidad de Messi, como la de Diego en el Azteca, le dio un triunfo histórico a Argentina ante Inglaterra, que pone la piel de gallina a todos los argentinos, en un partido que nunca, pero nunca, será uno más. Messi lo entendió desde el momento que cantó el himno y fue el guía del equipo, que irá el domingo por el bicampeonato mundial ante España.