Messi brilló ante Inglaterra: dueño del balón, dos asistencias y un nuevo récord

En su primer enfrentamiento contra Inglaterra, Leo condujo el balón como quiso y fue determinante para la épica remontada de la Albiceleste. Además, superó a Pelé en una marca de los Mundiales.
En su primer enfrentamiento, a sus 39 años aunque no los parezca, Lionel Messi brilló ante Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y fue determinante para lograr la remontada épica para clasificar a la final del Mundial 2026, que será su tercera después de las de Brasil 2014 y Qatar 2022.
Leo condujo el balón como quiso y los ingleses debieron bajarlo muchas veces. Siempre activo pidiendo el balón y aún más después de encontrarse en desventaja en el marcador, el 10 asistió a Enzo Fernández con su increíble inteligencia, juntando dos marcas sobre una banda y así dejar solo al futbolista de Chelsea, a quien le pasó el balón en el momento justo y después él se encargó de hacer una obra de arte para establecer el 1-1 en Atlanta a cinco minutos del final.
Y, unos minutos después cuando algunos se lamentaban una clarísima situación de Argentina, Leo siguió enfocado y teniendo dos marcas mandó un centro quirúrgico para que Lautaro le dé un pase de cabeza a la red al balón. Con la máxima concentración de GOAT, con el mapa de la cancha en la cabeza y el talento que siempre sorprende para poner el balón justo donde quería, Leo le dijo al Toro "dale, cabecea, mandemos a los ingleses de vuelta y vayamos a la final".
No hubo La Mano de Dios ni hubo Gol del Siglo, tampoco la Guerra de Malvinas fue hace tan poco como aquella vez, pero la genialidad de Messi, como la de Diego en el Azteca, le dio un triunfo histórico a Argentina ante Inglaterra, que pone la piel de gallina a todos los argentinos, en un partido que nunca, pero nunca, será uno más. Messi lo entendió desde el momento que cantó el himno y fue el guía del equipo, que irá el domingo por el bicampeonato mundial ante España.
Como si fuera poco, Messi llegó a 12 asistencias en Mundiales y estableció un nuevo récord, dejando atrás a ni más ni menos que Pelé. Leo, a sus 39 años, está teniendo sus mejores números en una Copa del Mundo con 8 goles y 4 asistencias, siendo 12 participaciones directas en goles en siete partidos. ¡Gracias por ser argentino!
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