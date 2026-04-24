Juana Viale vuelve a reemplazar a Mirtha Legrand

Por su parte, el domingo 26 de marzo, a las 13:45 en El Trece, Juana Viale estará al frente de su programa "Almorzando con Juana" que contará con la presencia de los actores Jorgelina Aruzzi -que protagoniza su unipersonal "El Ser Querido en el Teatro Astros-, Nazareno Casero -próximo a estrena la versión teatral de "Bebé Reno"-y el cantante y actor Benjamín Amadeo -próximo a iniciar su gira por Latinoamérica-, el exfutbolista José Chatruc -de novio con la conductora Sabrina Rojas- y el Licenciado y Doctor en Psicología Marcos Díaz Videla.

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