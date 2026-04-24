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Juana Viale vuelve a reemplazar a Mirtha Legrand

Juana Viale volverá a adueñarse de los programas del fin de semana, ya que su abuela Mirtha Legrand continúa con el reposo recomendado pero sus médicos.

Mirtha Legrand continúa evolucionando de su cuadro de bronquitis, pero no tiene el alta para volver a trabajar, por lo que el próximo sábado volverá a ser reemplaza por su nieta en la conducción de las tradicionales cenas.

La Chiqui deberá continuar con el reposo, por lo que también deberá declinar de la invitación a la entrega de los Premios Martín Fierro de la Moda que se realizarán el próximo domingo 26 de abril en los estudios de Telefe, en Martínez, provincia de Buenos Aires.

Este sábado 25 de abril a las 21:30, dirán presente en esta nueva edición de "La noche de Mirtha", el cantante y compositor del grupo Turf Joaquín Levinton, el periodista deportivo Gastón Edul -a menos de dos meses del comienzo del mundial de futbol-, la periodista Maru Duffard y el neurólogo Conrado Estol.

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Por su parte, el domingo 26 de marzo, a las 13:45 en El Trece, Juana Viale estará al frente de su programa "Almorzando con Juana" que contará con la presencia de los actores Jorgelina Aruzzi -que protagoniza su unipersonal "El Ser Querido en el Teatro Astros-, Nazareno Casero -próximo a estrena la versión teatral de "Bebé Reno"-y el cantante y actor Benjamín Amadeo -próximo a iniciar su gira por Latinoamérica-, el exfutbolista José Chatruc -de novio con la conductora Sabrina Rojas- y el Licenciado y Doctor en Psicología Marcos Díaz Videla.

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