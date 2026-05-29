Los invitados de La Peña de Morfi

Conocé quienes serán los invitados en el tradicional programa de los domingos en Telefe, que en esta temporada conducen Diego Leuco y Carina Zampini.
Este domingo 31 de mayo, a las 13, Telefe presentará una emisión del clásico programa "La Peña de Morfi" con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini y grandes invitados.
La Casa de la Música recibirá a contante u compositor Axel, que interpretará todos sus éxitos y La Bersuit presentará las canciones más lindas de su repertorio. Además, los cordobeses de Banda XXI traerán lo mejor cuarteto y el folclore dirá presente con El Indio Lucio Rojas.
La mesa contará con una invitada muy especial Zaira Nara que no perderá la oportunidad para hablar de todo y de todos y La Peña también recibirá a la actriz venezolana Grecia Colmenares, la estrella de las telenovelas y reciente participante de "Gran Hermano Generación Dorada".
Además, como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, todo el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña, y Nazareno Mottola, el deporte en "Lo del Turco", con Claudio "Turco" Husaín, para hacer del domingo una verdadera fiesta.
La Peña de Morfi, una coproducción de Telefe y Corner Contenidos, el lugar donde las figuras de la música comparten todo su talento. Charlas, encuentros, risas y alegría en el ciclo que se convirtió en el favorito de los domingos.
comentar