Los invitados de La Peña de Morfi

La mesa contará con una invitada muy especial Zaira Nara que no perderá la oportunidad para hablar de todo y de todos y La Peña también recibirá a la actriz venezolana Grecia Colmenares, la estrella de las telenovelas y reciente participante de "Gran Hermano Generación Dorada".

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Además, como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, todo el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña, y Nazareno Mottola, el deporte en "Lo del Turco", con Claudio "Turco" Husaín, para hacer del domingo una verdadera fiesta.

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La Peña de Morfi, una coproducción de Telefe y Corner Contenidos, el lugar donde las figuras de la música comparten todo su talento. Charlas, encuentros, risas y alegría en el ciclo que se convirtió en el favorito de los domingos.