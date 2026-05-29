Los durísimos reproches de Chechu Bonelli a su ex, Darío Cvitanich: "Lo desconozco"

EL CONFLICTO POR LA MASCOTA

”‘¿A ustedes les interesa quedarse con la perra? Teniendo en cuenta que somos familia, que las nenas cuando viajan a Baradero van a poder seguir estando en contacto con la perra y nada, y quedaría en la familia y obviamente sé al cuidado de quién está’. ‘Bueno, sí, obvio, nos quedamos acá. Sabés que somos amantes de los perros, de los gatos. Hay lugar, hay espacio’. Perfecto. Mañana voy y te la llevo”, compartió, Chechu, sobre la trastienda del conflicto familiar canino.

"Darío se entera. Recibo un mail un tanto amenazante donde me decía que me prohibía pisar su ciudad y me prohibía entrar en contacto con su familia, porque si no me iba a iniciar acciones legales. Que esto lo cuento porque también salió”, relató, visiblemente dolida. “Para mí su mamá era una madre para mí, ya lo dije. Me costó la separación, me costó alejarme, sobre todo de su mamá. Y la verdad que yo trato de respetar para evitar conflictos lo que es lógico o no lógico al pie de la letra”.

Chechu Bonelli, nota Darío e Ivana Figueiras están en pareja hace casi un año, con una crisis de por medio que los distanció durante algunas semanas.

“No vive en un departamento, te digo, porque soy yo la que cuando me lo permite, dejo a mis hijas en la puerta de su casa. Él me informó por mail que no se iba a hacer más cargo, que no tenía las condiciones para seguir teniéndola. Entonces, le digo: ‘¿De qué condiciones me hablás? Si venías hasta hace un tiempo teniendo la perra con vos. Tenés jardín, tenés casa y tenés una persona, como tengo yo, que la semana que están las nenas, están a disposición de las nenas. De hecho, vive con las nenas y se hace cargo de las nenas’. Entonces, no entendía cuál era el sentido de lo que me estaba planteando”, expresó, Bonelli.

"Siento que hay un odio constante de la otra parte todo el tiempo, todo el tiempo queriendo buscar sacar públicamente a la luz cuestiones privadas. Todo el tiempo, todo el tiempo quieren ensuciar mi imagen. Todo el tiempo. ¿Y saben qué? Callé durante mucho tiempo, mucho tiempo. Y me agoté”.

“Hoy mi relación, lo dije, no es como yo quiero. Ahora vos me preguntás: ‘¿Es como vos querés?’ No, ni en pedo es como yo quiero esta relación. Pero bueno, trato de respetar, de tomar distancia si lo piden. Siento en algún punto que el tiempo también va a acomodar las cosas, pero basta. Hasta hace un tiempo yo no podía hablar. Hoy no voy a permitir que nadie me ensucie”, cerró, la periodista deportiva y exmodelo.