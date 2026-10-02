El ciclo nació diariamente a mediodía en 2015 como "Morfi, todos a la mesa", con la conducción de Gerardo Rozín y Karina Zampini y en 2016 se mudó a los domingos. con el fallecimiento de su creador -Rozín- en 2022, el formato siguió con duplas. En abril de 2026, al cumplir diez años al aire -440 programas, más de 1.760 horas en vivo, 2.006 artistas y 7.433 canciones, según el propio ciclo-, Zampini volvió a la conducción del programa, al lado de Diego Leuco.

"La Peña de Morfi", una coproducción de Telefe y Corner Contenidos, el lugar donde las figuras de la música comparten todo su talento, en el medio de charlas, encuentros, risas y alegría, en el ciclo que se convirtió en el favorito de los domingos.