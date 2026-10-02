Diego Leuco y Carina Zampini se preparan un domingo donde la música en vivo, el humor y los platos más ricos son los protagonistas de la tarde en Telefe.
Este domingo 4 de octubre, a las 13:30 por Telefe, "La Peña de Morfi" abrirá sus puertas para celebrar otro encuentro imperdible, porque Diego Leuco y Carina Zampini se preparan para recibir a grandes figuras de la música, una actriz venezolana y un conductor que actualmente participa de MasterChef Celebrity, que prometen transformar la tarde en una verdadera fiesta de música, humor y reencuentros.
El escenario vibrará con un musical imperdible de Miguel "Conejito" Alejandro, el talento y la sensibilidad de Zoe Gotusso, y todo el sentimiento del folklorazo de la mano de Juan Fuentes., exmiembro del grupo Los Huayra. Además, la tarde sumará la visita de grandes invitados: la actriz venezolana Cathy Fulop y el conductor Grego Rossello se sumarán para compartir una charla imperdible.
Como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, todo el humor estará presente con Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, y el deporte en "Lo del Turco", con Claudio "Turco" Husaín, para hacer del domingo una verdadera fiesta.
El ciclo nació diariamente a mediodía en 2015 como "Morfi, todos a la mesa", con la conducción de Gerardo Rozín y Karina Zampini y en 2016 se mudó a los domingos. con el fallecimiento de su creador -Rozín- en 2022, el formato siguió con duplas. En abril de 2026, al cumplir diez años al aire -440 programas, más de 1.760 horas en vivo, 2.006 artistas y 7.433 canciones, según el propio ciclo-, Zampini volvió a la conducción del programa, al lado de Diego Leuco.
"La Peña de Morfi", una coproducción de Telefe y Corner Contenidos, el lugar donde las figuras de la música comparten todo su talento, en el medio de charlas, encuentros, risas y alegría, en el ciclo que se convirtió en el favorito de los domingos.
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