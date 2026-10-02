La exitosa saga de "Game of Thrones" tendrá su priemer desprendimiento en la pantalla grande para el 2029 con el estreno de "La conquista de Aegon".
Warner Bros. confirmó para el mediados de 2029 la primera película de la saga de Westeros: "Juego de Tronos: La conquista de Aegon" (Game of Thrones: Aegon’s Conquest), de esta manera el universo de George R. R. Martin sale por primera vez de la televisión para ir a la pantalla grande.
El estreno en cines está previsto para el 6 de junio de 2029, con la dirección de Owen Harris (responsable de varios capítulos de "Black Mirror" y "El caballero de los siete reinos") y los guiones estarán a cargo de Beau Willimon.
Según se pudo saber, la película contará la conquista de Poniente por Aegon I, fundador de la dinastía Targaryen, unos tres siglos antes de los sucesos de la serie original, vale la pena destacar que Aegon nunca apareció en pantalla. Si bien no hay hay protagonistas ni reparto anunciado -tampoco fecha de inicio de rodaje- el proyecto está en preproducción temprana y el activo principal es el guion de Willimon.
Aegon el Conquistador no unificó los Siete Reinos solo, llegó con sus dos esposas-hermanas, Visenya y Rhaenys, y con tres dragones: Balerion el Terror Negro -el suyo-; Vhagar -el de Visenya- y Meraxes -el de Rhaenys-. En dos años sometió seis reinos, y Dorne fue el único que resistió el asedio. El cráneo de Balerion es el que cuelga en la Fortaleza Roja en "House of the Dragon" y en "Game of Thrones", la película iría al origen de ese mito.
El material de base sería "Fuego y sangre", el mismo libro que alimenta "House of the Dragon", más las crónicas de la Conquista repartidas en "Canción de hielo y fuego". En el camino aparecen nombres que la televisión solo mencionó: Harren Hoare y Harrenhal en su esplendor, antes de que Balerion la derritiera; Meria Martell y la resistencia dorniense; y el Norte de los Stark, que se arrodilló sin batalla. La campaña no es un relato amable. Es fuego, rendiciones y un trono forjado con las espadas de los vencidos.
En 2024 Mattson Tomlin, coguionista de "The Batman, Parte II", trabajaba una versión como serie, pero Warner lo anunció como película en en la última CinemaCon, en abril de 2026, y lo mencionó en una carta a accionistas de agosto. La fecha de 2029 encaja con el calendario televisivo: la segunda temporada de "El caballero de los siete reinos" está prevista para 2027 y la cuarta y última de "House of the Dragon", para 2028.
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