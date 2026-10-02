El material de base sería "Fuego y sangre", el mismo libro que alimenta "House of the Dragon", más las crónicas de la Conquista repartidas en "Canción de hielo y fuego". En el camino aparecen nombres que la televisión solo mencionó: Harren Hoare y Harrenhal en su esplendor, antes de que Balerion la derritiera; Meria Martell y la resistencia dorniense; y el Norte de los Stark, que se arrodilló sin batalla. La campaña no es un relato amable. Es fuego, rendiciones y un trono forjado con las espadas de los vencidos.

El craneo de Balerion

En 2024 Mattson Tomlin, coguionista de "The Batman, Parte II", trabajaba una versión como serie, pero Warner lo anunció como película en en la última CinemaCon, en abril de 2026, y lo mencionó en una carta a accionistas de agosto. La fecha de 2029 encaja con el calendario televisivo: la segunda temporada de "El caballero de los siete reinos" está prevista para 2027 y la cuarta y última de "House of the Dragon", para 2028.